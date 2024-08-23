تراجع بعض اسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 23-8-2024 في الأسواق

اسعار السلع الغذائية.. شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 23-8-2024 حالة من التباين, لتسجل بعض السلع مثل أسعار الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، تراجعًا ملوحظًا, وارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى مثل أسعار الأرز، والجبن الأبيض، واللبن السائب, مقارنة بأسعار أمس, جاءت هذه البيانات وفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء، الذي ينشر أسعار السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي عبر موقع "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 23-8-2024, وفقًا لبوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وتختلف عن الأسعار في بعض المناطق. وجاءت الأسعار كما يلي:

ارتفع سعر الأرز المعبأ إلى 34.55 جنيه للكيلو، بزيادة 12 قرشاً.

تراجع سعر الفول المعبأ إلى 59.74 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.72 جنيه.

سجل سعر الدقيق المعبأ انخفاضاً إلى 26.64 جنيه للكيلو، بتراجع 1.91 جنيه.

أسعار السلع

انخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 87.73 جنيه للتر، بتخفيض 5.97 جنيه.

تراجع سعر السكر المعبأ إلى 37.24 جنيه للكيلو، بتخفيض 2.98 جنيه.

سجلت سعر المكرونة المعبأة انخفاضاً إلى 32.67 جنيه للكيلو، بتراجع 72 قرشاً.

تراجع سعر العدس المعبأ إلى 67.29 جنيه للكيلو، بانخفاض 37 قرشاً.

ارتفع سعر البيض البلدي إلى 5.74 جنيه للبيضة الواحدة، بزيادة 57 قرشاً.

انخفض سعر زيت الذرة إلى 98.75 جنيه للتر، بتخفيض 7.61 جنيه.

تراجعت أسعار اللحوم الطازجة إلى 387.52 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.29 جنيه.

سجلت أسعار الدواجن الطازجة انخفاضاً إلى 98.44 جنيه للكيلو، بتراجع 58 قرشاً.

ارتفع سعر الأرز السائب إلى 27.86 جنيه للكيلو، بزيادة 1.06 جنيه.

أسعار السلع

تراجع سعر الفول السائب إلى 43.13 جنيه للكيلو، بانخفاض 39 قرشاً.

ارتفع سعر الجبن الأبيض إلى 142.52 جنيه للكيلو، بزيادة 8.43 جنيه.

تراجع سعر الجبن الرومي إلى 256.21 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.59 جنيه.

ارتفع سعر اللبن السائب إلى 28.83 جنيه للكيلو، بزيادة 1.2 جنيه.

تراجع سعر المسلي الصناعي إلى 96.09 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.87 جنيه.

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