خطوات تقديم الإقرار الضريبي عبر مصلحة الضرائب المصرية

يتيح الموقع الرسمي الإلكتروني لـ مصلحة الضرائب المصرية، خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تبدأ بإنشاء حساب جديد عبر الموقع، وذلك تسهيلا على المواطنين عملية تقديم الإقرار الضريبي.

ونستعرض لكم عبر الموجز، خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2024، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لـ مصلحة الضرائب المصرية.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2024

1- تبدأ خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2024، بزيارة البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

2- إنشاء حساب مستخدم جديد، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، والضغط على «إنشاء حساب»، ثم ملء البيانات المطلوبة وإنهاء خطوات التسجيل.

3- ربط حساب الممول بحساب المحاسب القانوني، من خلال اختيار أيقونة بوابة الممول من الصفحة الرئيسية لموقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول بها بالحساب المسجل.

4- اختر «أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود».

5- ادخل البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: «رقم التسجيل، كود تفعيل رقم 1، كود تفعيل رقم 269».

6- انقر على أيقونة «بحث».

7- ادخل رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1.

8- ادخل إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2.

9- الدخول مرة أخرى على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول.

10- سيرسل الموقع رسالة بها الرقم السري على البريد الإلكتروني المسجل.

11- في النافذة الجديدة اكتب رقم تسجيل الممول، وكذلك أكتب الرقم السري المرسل على الإيميل.

12- يتم تسجيل الإقرار الضريبي الخاص بالأفراد أو بالشركات.

تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، كما أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2024، في كل المراكز والمأموريات الضريبية، من حيث الاستقبال الجيد للممولين، ومساعدتهم في تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية، أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة، طبقا لإقراراتهم، جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.

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