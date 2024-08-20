رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي والمستندات المطلوبة

يتطلع الكثير من الشباب إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بحجز شقق بنك الإسكان والتعمير لعام 2024. في هذا السياق، أصبح بإمكان المواطنين الآن القيام بعملية الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان. كما يمكنهم حجز شقق بنك الإسكان والتعمير لعام 2024 في مدينة العبور، والتي تتميز بمواصفات متميزة تشمل المساحة، نظام التقسيط، والتشطيب. في هذا المقال عبر موقع "بلد نيوز"، سنستعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

في إطار اهتمام الكثيرين بحجز شقق بنك الإسكان والتعمير لعام 2024، أعلنت وزارة الإسكان عن أسعار الشقق التي تتراوح بين 245 ألف جنيه و260 ألف جنيه. وتتنوع مساحات الوحدات السكنية بين 75 و90 مترًا مربعًا. بالنسبة لأنظمة السداد، يُطلب دفع مقدم جدية حجز بقيمة 60 ألف جنيه، ثم يتم سداد 20% من قيمة الشقة عند التخصيص، و10% عند الاستلام، بينما يُقسَّط المبلغ المتبقي، وهو 70% من قيمة الشقة، على أقساط ربع سنوية. يمكن التقديم والحجز عبر الإنترنت وفقًا لأسبقية التسجيل.

رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي

يجب على المتقدم ان يقوم اولا بالدخول على موقع بنك التعمير والإسكان.

ثم عليه ان يقوم باختيار الوحدة السكنية التي يرغب في الحصول عليها والتي تظهر ضمن عدد كبير من الشقق.

ثم يجب القيام بعد ذلك بإدخال جميع البيانات المطلوبة من قبل الموقع لتقديم الطلب.

ثم يجب بعد ذلك ان يقوم المتقدم بقراءة كافة الأحكام والشروط قبل ان يقوم بالضغط على الموافقة.

ثم يقوم بتحميل كافة المستندات المطلوبة، والضغط على خانة «الطلب».

وفى المرحلة الاخيرة يجب على المتقدم الانتظار حتى يتم إرسال إشعار له بحالة الطلب الخاص به.

المستندات المطلوبة لحجز شقق بنك الاسكان والتعمير

واعلن رسميا ايضا عن بعض المستندات التى يجب ان تتوافر لدى المتقدم لحجز شقق الاسكان والتعمير، وجاءت هذه الاوراق على النحو التالى:

على المتقدم احضار صورة من شهادة الميلاد.

على المتقدم احضار صورة من شهادة الزواج.

على المتقدم احضار شهادة ميلاد أطفال المتقدم.

على المتقدم احضار إيصال سداد رسوم التقديم.

على المتقدم احضار إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان.

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