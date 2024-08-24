شهد سعر صرف الدينار الكويتي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.45 جنيه للشراء و159.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية 24-8-2024

ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 159.41 جنيه للشراء و159.91 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 159.06 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 158.79 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع.

بنك CIB: جاء سعر الدينار الكويتي بنحو 153.69 جنيه للشراء و159.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 2024

سعر الدينار الكويتي اليوم 2024

بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 150.89 جنيه للشراء و162.51 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 154.79 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 147.69 جنيه للشراء و159.93 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 153.53 جنيه للشراء و159.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: جاء سعر الدينار الكويتي بنحو 157.27 جنيه للشراء و158.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للمصري

بينما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

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