سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23-8-2024 في البنوك

شهد اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، استقرار كبير في سعر الدينار الكويتي اليوم حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، مقابل الجنيه المصري، متوسط 159.33 جنيه للشراء و159.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في معظم البنوك المصرية والدولية، وسجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي 158.92 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات الصباحية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 158.85 جنيه للشراء، و159.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، عند 153.79 جنيه للشراء و160.01 جنيه للبيع بفروع البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك QNB

سجل سعر الدينار مقابل الجنيه بفروع بنك QNB صباح اليوم الجمعة، 150.30 جنيه للشراء و158.48 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات يعكسها الموقع الرسمي للمصرف.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 155.14 جنيه للشراء، 160.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 147.76 جنيه للشراء، 160.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 153.53 جنيه للشراء، 159.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.84 جنيه للشراء، 159.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار الأمريكي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار الأمريكي، 3.27 دولار للشراء مواصلاً استقراره في مواجهة العملات الأخرى بالأسواق العالمية للعملات.



سعر الدولار اليوم الجمعة

وننشر لكم كالتالي سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المختلفة:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.72 جنيه للشراء.

48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

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