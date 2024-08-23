انخفاض ببداية التعاملات.. سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر



شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 انخفاضاً استثنائياً أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي بلغت قيمته واحد قرش فقط.



سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 159.07 جنيها للشراء، بينما استقر على نحو 159.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 159.07 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 159.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 160.18 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 161.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة فقد بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 158.98 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 160.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 153.7 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 159.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية على نحو 153.5 جنيه للشراء، بينما استقر على نحو 159.9 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي



سجل سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 نحو 159.07للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.90 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024 نحو 13.01 للشراء، بينما سجل نحو 13.05 للبيع.

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