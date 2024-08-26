دياب يرفع شعار انتظار أعمال موسم رمضان 2025 .. تفاصيل

كشف الفنان دياب عن أنه لم يشارك في أي عمل خاص بموسم دراما رمضان القادم لعام 2025، حتى الأن، وخلال السطور التالية يستعرض الموجز أبرز أعمال دياب.

أعمال دياب الجديدة

تعاقد الفنان دياب على فيلم بعنوان سعيد الحظ، مطلع العام الحالي، ويجسد خلاله شخصية مطرب اسمه سعيد، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

دياب

أعمال دياب السابقة

شارك الفنان دياب في مسلسل مليحة بشخصية أدهم وهو ضابط في سلاح حرس الحدود، يعمل على الحدود المصرية الليبية ويلتقي بأسرة فلسـ طينية تغير مجرى حياته، فيما قدم أمير المصري شخصية علي وهو طبيب أسنان وشقيق دياب الأصغر، أما ميرفت أمين فظهرت بدور أستاذة تاريخ في جامعة القاهرة سابقًا ووالدة دياب وأمير المصري، كما ظهر أشرف زكي شقيق ميرفت أمين وهو خال دياب وهو متزوج من حنان سليمان، أما سيرين خاس فجسدت شخصية فتاة فلسطينية تدعى مليحة وتعمل ممرضه في أحد المستشفيات في ليبيا وتمر حياتها هي وأسرتها بالعديد من الأزمات.

أبطال مليحة

مسلسل مليحة، بطولة دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي، حنان سليمان، ومن فلسـ طين الممثلة سيرين خاس، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة وإنتاج الشركة المتحدة.

دياب في المداح 4

كذلك شارك دياب في مسلسل المداح 4 بشخصية شيطان، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، والمداح 4 بطولة حماده هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، ومحمد عز.

دياب

دياب في السينما

وفي السينما شارك دياب في فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، وتناول العمل بطولات القوات الجوية وخاصة في موقعة درنة بليبيا، بعد مقتل 21 مصري على أيدي الجماعات الإرهابية هناك، والعمل يشارك فيه عدد من النجوم منهم محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، عمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وعدد من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبد المغني، من تأليف عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال دياب الغنائية

وعلى مستوى الغناء، طرح دياب خلال الأيام القليلة الماضية أحدث أغانيه، والتي حملت اسم اتدلع، من كلمات وليد الغزالي وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم.

اقرأ أيضا :

مسلسل مليحة.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له وقصته

دياب ينافس في السينما بفيلم جديد.. إليك التفاصيل