باسم سمرة في جولة ما بين شوارع أكتوبر ومصر الجديدة.. والسر "زمالك بولاق"

يستكمل النجم باسم سمرة تصوير مشاهده في المسلسل الذي أطلق عليه صناعه اسم "زمالك بولاق"، حيث بدأ تصوير المشاهد الخارجية بمدينة 6 أكتوبر، ومن قبل صور سمرة في منطقة مصر الجديدة، وشوارع الزمالك، ومن المفترض عرض العمل قربيًا على شاشات الـ tv، وخلال السطور التالية يستعرض الموجز كل ما تود معرفته عن مسلسل زمالك بولاق"

قصة مسلسل "زمالك بولاق"

تدور أحداث مسلسل "زمالك بولاق" عن قصة زوجين يعيشان في منطقة بحي الزمالك، وتحدث بعض الظروف تجعلهما ينتقلان للعيش في منطقة بحي بولاق الشعبي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

أبطال مسلسل "زمالك بولاق"

مسلسل "زمالك بولاق" بطولة كل من النجم خالد الصاوى، عبير صبرى، باسم سمرة، ميمى جمال، انتصار، نسرين أمين، نيرة عارف، يوسف عمر، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر.

ويشارك النجم باسم سمرة في بطولة فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، وهنا الزاهد، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة ، العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق."

أخر أعمال باسم سمرة

ويذكر أن شارك الفنان باسم سمرة في دراما رمضان 2024 بمسلسل العتاولة مع كوكبة كبيرة من النجوم ، وحققا من خلاله نجاحًا كبيرًا، وسوف يتعاونا مُجددًا في العام المقبل 2025، في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة.

العتاولة 2، سيضم نفس نجوم الموسم الأول أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، ومن المقرر أن ينضم لهم أبطال جدد ن الوجه الشابة والقديرة، ومن المحدد أن يبدأ التصوير في شهر أكتوبر المقبل، ومن القرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

فيلم اللعب مع العيال

وفي سياق آخر، شارك للنجم باسم سمرة، في فيلم اللعب مع العيال، وهو بطولة محمد إمام، حجاج عبد العظيم، أسماء جلال، ويزو، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

اقرأ أيضا:

انطلاق تصوير مسلسل "زمالك بولاق" بمشاركة نخبة من النجوم .. تفاصيل

مش العتاولة.. خروج باسم سمرة وزينة من مسلسلات الأوف سيزون