مسلسلات رمضان 2025.. أعمال حجزت مكانها في موسم دراما رمضان

مسلسلات رمضان 2025.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد شوقنا لمتابعة أحدث الأعمال الدرامية التي تستعد الشاشات لعرضها بالرغم من أننا ما زلنا في مراحل مبكرة من الإعداد، إلا أنه قد ظهرت بعض التفاصيل حول المسلسلات التي ننتظرها بفارغ الصبر في رمضان 2025.

ما هي مسلسلات رمضان 2025 ؟

حتى الآن، تم الإعلان عن عدد من المسلسلات التي تستعد للمنافسة في السباق الرمضاني المقبل، ومن أبرزها:

مسلسلات رمضان 2025

مسلسل حمزة

يشارك الفنان محمد إمام في هذا المسلسل الذي يدور في إطار درامي صعيدي ، ضمن مسلسلات رمضان بالتعاون مع السيناريست محمد صلاح العزب، والمخرج حسين المنباوي.



مسلسل العتاولة الجزء الثاني

يعود أحمد السقا بجزء جديد من مسلسل "العتاولة" الذي حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الأول ، لذلك أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن وجود جزء ثان من مسلسل العتاولة، يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

عرض مسلسل العتاولة الجزء الأول على قناة MBC مصر، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، صفوة، نهى عابدين، هدى الإتربي، محمد التاجي، ميمي جمال، ومجموعة كبيرة من الفنانين

العتاولة



مسلسل المداح الجزء الخامس

يستمر حمادة هلال في تقديم سلسلة "المداح" بجزء جديد ، وذلك بعد نجاحات الأجزاء السابقة منه.

المداح



مسلسل إش إش

يجمع هذا المسلسل بين النجمة مي عمر والنجم ماجد المصري في عمل درامي اجتماعي ، وأعلن المخرج محمد سامي عن بدء تصوير مسلسله الجديد "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أش أش

مسلسل سيد الناس

يستعد المخرج محمد سامي لتحضير عمل درامي جديد من تأليفه وبطولة النجم عمرو سعد وإنتاج صادق الصباح، للعرض ضمن الموسم الرمضاني المُقبل 2025، ولم يتم الاستقرار على اسم المُسلسل حتى الآن.



مسلسل فهد البطل

أعلن الفنان أحمد العوضي عن خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان "الملك"، من تأليف محمود حمدان ، ولم يستقر على إبطال العمل حتي الآن.

مسلسل جديد لـ ياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عودتها للساحة الدرامية في رمضان مرة أخرى بعد غياب عن دراما رمضان الماضي، وأعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025، من إنتاج شركة سينرجي ، ولكن لم يتم اختيار اسم العمل حتي هذه اللحظة.

مسلسل جديد لـ ظافر عابدين

أعلنت المنتجة سالي والي عن تعاقد شركتها Sproduction، مع النجم ظافر العابدين على بطولة مسلسل، يتم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025.

من المتوقع أن يشهد موسم مسلسلات رمضان 2025 تنوعاً كبيراً في الأعمال الدرامية، حيث ستتناول المسلسلات قضايا اجتماعية مختلفة، وستقدم خليطاً من الدراما والكوميديا والأكشن كما نتوقع أن نشهد عودة العديد من النجوم الكبار إلى الدراما التليفزيونية، بالإضافة إلى ظهور وجوه جديدة واعدة.

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