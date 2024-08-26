ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد فؤاد في واقعة ضرب الطبيب

أعلنت النيابة المختصة فتح التحقيقات مع المطرب محمد فؤاد، في واقعة الاعتداء على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي ، ومن خلال السطور التالية يستعرض الموجز التفاصيل الكاملة للتحقيق.

مشاجرة محمد فؤاد مع طبيب مستشفي عين شمس

إذ قررت نيابة غرب القاهرة الكلية إخلاء سبيل المطرب محمد فؤاد بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب، حيث ادعى أن المطرب محمد فؤاد كان يتواجد بالمستشفى لإجراء الكشف الطبي على شقيقه، وبمجرد وصوله إلى العيادة، فوجئ الطبيب بتعنيف فؤاد له بسبب تأخره عن الحضور لغرفة الكشف، وبدأ في التعدي عليه، مما دفع الطبيب للتقدم ببلاغ ضده.

مشاجرة محمد فؤاد مع طبيب عين شمس التخصصي

وقد أشارت تحريات المباحث حول الواقعة إلى أن شقيق المطرب محمد فؤاد كان يعاني آلامًا في الصدر، وتوجه إلى طوارئ مستشفى عين شمس التخصصي، وتم عمل رسم قلب له، إلا أن الطبيب الذي كان متواجدًا في المستشفى تأخر في الكشف عليه، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطبيب وفؤاد.

مشاجرة محمد فؤاد

كانت النيابة العامة قد أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على نسخة منها، وفحص الفيديو المتداول بشأن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على ملابساتها.

وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغًا برقم 3747 لسنة 2024 من طبيب عقب تعدي المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده في المستشفى للعلاج، نشبت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه. وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي السابق أصدرالمطرب محمد فؤاد بياناً رسمياً، يطالب فيه بسرعة تدخل السلطات المختصة والقبض على الفتاة التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في مقطع فيديو من داخل مستشفى عين شمس التخصصي، مدعية أنها من أقاربه وتحدثت عنه بأسلوب غير لائق، هذه الفتاة، التي لم يُكشف عن هويتها بعد، زعمت أن لها صلة قرابة بالفنان، مما أثار استيائه ودفعه لاتخاذ هذا الموقف الحاسم.

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