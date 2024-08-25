أسماء أبو اليزيد بـ أوجه كثيرة في الدراما والسينما .. تفاصيل

تتمتع الفنانة أسماء أبو اليزيد، بحالة من النشاط الفني هذا العام، إذ نشر "الموجز" خبر تعاقد أبو اليزيد لتجسد البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن هنا نستعرض لكم تفاصيل الأعمال الفنية القادمة للفنانة أسماء أبو اليزيد.

تستعد النجمة أسماء أبو اليزيد لتصوير دورها في مسلسل “مملكة الحرير” مع النجم كريم عبد العزيز، إذ تظهر زوجة بطل العمل ويكون هذا التعاون هو الثاني بين الثنائي في رصيدهما الفني الدرامي، إذ تقابلا الثنائي من قبل خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "هوجان" مع النجم محمد عادل إمام وكوكبة كبيرة من نجوم الفن الصاعدة والقديرة، وتم عرض المسلسل في ماراثون رمضان عام 2019.

قصة مملكة الحرير

"مملكة الحرير "مسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الشهيرة، ويتناول صراع الأشقاء، وجاري حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين بجانب كريم محمود عبد العزيز في العمل، ومن إخراج بيتر ميمي.

أسماء أبو اليزيد في "الغربان"

وبسياق مختلف تشارك النجمة أسماء أبو اليزيد في بطولة فيلم ، الغربان الذي يجمعها بـ عمرو سعد ومي عمر، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي.

فيلم الغربان يعود بأحداثه إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2025.

أبطال الغربان

ويشارك في بطول فيلم الغربان كل من النجم ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

فيلم عاشق

وانتهت الفنانة أسماء أبواليزيد من تصوير دورها في فيلم العاشق مع النجم أحمد، ويعيش أحمد حاتم خلاله دور طبيب يعالج الإدمان، ويقع في قصة حب مع أسماء أبو اليزيد التي تعاني من الإدمان ضمن الأحداث، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

أخر أعمال أسماء أبو اليزيد في الدراما

من المعروف أن أسماء أبو اليزيد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، بمسلسل" صلة رحم"،وقد شاركها البطوله النجم إياد نصار، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، والعمل كان ناقش قضية مهمة وهي تأجير الأرحام.

صلة رحم مسلسل مكون من 15 حلقة، وقدم بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، ونبيل نور الدين، وكان من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي

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