بعد تصدرها للتريند.. تعرف على عدد زيجات رانيا فريد شوقي

تصدرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عناوين الأخبار، و تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت رسالة مؤثرة بمناسبة عيد زواجها التاسع، عبرت فيها عن حبها العميق لزوجها وامتنانها لجهوده، متمنية أن يستمر في حياتها كنعمة دائمة، حيث نشرت مقطع فيديو به صورة لها برفقة زوجها.

وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا الـ 9 وعقبال العمر كله يا راجل يا طيب يالي عمري معاك أحلى من الشهد المدوب، شكرًا حبيبي علي كل حاجة و كل مجهود بتبذله من أجلنا كأسرة و ممتنة جدًا لكل حاجة بتعملها لي، ربنا يخليك ليا و يديمك نعمة في حياتي ياااارب".

رانيا فريد شوقي

أبرز المعلومات عن رانيا فريد شوقي

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عن حياتها حياتها الشخصية، فقد تزوجت رانيا فريد شوقي ثلاث مرات، أول زواج لها كان من مصمم الاستعراضات عاطف عوض، التي رزقت منه ابنتين هما فريدة وملك، ثم انفصلت عنه وتزوجت بعد ذلك من الفنان مصطفى فهمي، وانتهت تلك الزيجة في عام 2012 بعد خمس سنوات من الزواج، ووقتها أكدت أن الصعوبات المرتبطة بالحياة الفنية هي التي أثرت على علاقتها به، وهو ما أكده مصطفى فهمي، الذي أشار إلى أنهما لم يتمكنا من إصلاح الأمور بينهما، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية لها:" زواج الفنانين فاشل جدًا، لأن الفن مهنة صعبة جدًا لا تجعل الفنانة متفرغة لزوجها بشكل كامل، وأي زوج مصري يعمل في الفن دائماً تكون الأنا عنده عالية، وأنا لا اتحمل هذا بأي شكل من الأشكال"، وتزوجت بعد ذلك من تامر الصراف.

مسرحية "مش روميو وجولييت"

ويعتبر أحدث أعمال رانيا فريد شوقي الفنية، مسرحية "مش روميو وجولييت"،

وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، وهي بطولة علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر على، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، وآخرون من النجوم .

رانيا فريد شوقي



آخر أعمال رانيا فريد شوقي

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي، في الدراما التلفزيونية، كان مسلسل "المداح 3"، الذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي لعام 2023، ودارت أحداث المسلسل حول صابر المداح، الذي يجد نفسه في مواجهة حرب جديدة مع الجن بعد ولادة طفله، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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