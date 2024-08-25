هنا الزاهد تكشف موعد انتهاء تصوير ري ستارت.. خاص

علم الموجز من مصادر خاصة أن النجمة هنا الزاهد انتهت من تصوير85 % من مشاهدها في فيلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، ولا يتبقي غير أيام قليلة على دخول العمل مرحلة المونتاج، ومن المفترض أن ينافس العمل في ماراثون رأس العام الميلادي المقبل.

تفاصيل فيلم ري ستارت

فيلم ريستارت ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعي الكوميدي، ويضم في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم تامر حسني، محمد ثروت، هنا الزاهد، وباسم سمرة.

العمل من تأليف وإخراج سارة وفيق، ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد و تامر حسني، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في فيلمهما "بحبك".

هنا الزاهد في عيد الفطر المبارك

شاركت الفنانة هنا الزاهد في عيد الفطرالماضي في فيلم بعنوان" فاصل من اللحظات اللذيذة" ، يعد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" عمل كوميدي، مناسب لموسم العيد، فهذه النوعية من الأعمال تحقق دائماً نجاحًا كبيرًا عند طرحها في مواسم الأعياد، وهو بطولة الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وآخرون من النجوم، وكوكبية كبيرة من النجوم وهو من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، إنتاج أحمد السبكي.

والفيلم أحداثه تدور في جو اجتماعي كوميدي بجانب اعتماده على الفانتازيا الخيالية، عن هشام ماجد الذي يلعب دور مهندس معماري، وهو زوج هنا الزاهد، ولهما ابن ولكن حياتهما تعيسة، ويأتي لهم مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهم في الأكوان الأخرى، وهذا يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما، لذا تتحول من تعيسة لسعيدة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من الفنان هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

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