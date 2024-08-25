صفاء جلال تكشف عن تجربتها مع السوشيال ميديا وتشارك انطباعاتها عن العلمين

تحدثت الفنانة صفاء جلال عن تجربتها مع السوشيال ميديا، حيث أعربت عن عدم قدرتها على التكيف مع هذا العالم الرقمي، في تصريح لها خلال لقائها ببرنامج "من العلمين" على قناة "أون"، ويكشف الموجز ابرز تصريحاتها في العلمين.

أكدت جلال أنها لم تجد نفسها في عالم السوشيال ميديا لأن المحتوى الذي تقدمه لا يجذب رواد هذا الفضاء الافتراضي. وأشارت إلى أن إذا كانت السوشيال ميديا موجودة في بداية مسيرتها الفنية، لكان لها فرصة أكبر لتحقيق النجومية كنجمة مصر الأولى.

صفاء جلال

وفي سياق حديثها، أكدت جلال أن التغيير الكبير في المشهد الفني يعود إلى السوشيال ميديا التي تمنح أي شخص فرصة أن يصبح نجمًا بضغطة زر، بينما في الماضي كان الفنانون يواجهون تحديات كبيرة ويعملون بجدية لتجاوز الصعوبات.

القلق من التريندات والخصوصية

أعربت صفاء جلال عن قلقها من تأثير التريندات على حياتها الشخصية. وأضافت أنها تشعر بالخوف من أن تكون صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها قد تُلتقط بطريقة قد تؤثر على خصوصيتها. ورغم أن هناك الكثير من الأشخاص يتبعون التريندات دون اكتراث برأي الآخرين، إلا أن جلال صرحت بأنها ليست من النوعية التي تهتم بذلك، حيث تحافظ على خصوصيتها وتفضل عدم الانجرار وراء الموضات السريعة.

صفاء جلال

السوشيال ميديا.. سلاح ذو حدين

وتابعت جلال قائلة إن السوشيال ميديا تعتبر سلاحًا ذو حدين؛ فهي قد ترفع من شأن الشخص وتجعل منه نجمًا لامعًا، لكنها في ذات الوقت قد تدمر سمعة الشخص وتجرفه إلى الأسفل إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

تجربة صفاء جلال في السينما والتليفزيون

صفاء جلال

تحدثت جلال أيضًا عن تجربتها في السينما، حيث عبرت عن عدم رضاها عن الأدوار التي قدمتها في الأفلام، مؤكدة أنها لم تجد دورًا في السينما تستحق أن تكون فخورة به. بالمقابل، أبدت سعادتها بالأدوار التي قدمتها في التليفزيون والتي تعتز بها.

انطباعاتها عن مهرجان العلمين

وفي سياق آخر، أعربت صفاء جلال عن سعادتها بزيارة مهرجان العلمين للمرة الأولى، مشيدة بالفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان. وأوضحت أن المهرجان يضم أنشطة يومية مختلفة ويحظى بحضور جماهيري من جنسيات متعددة، ويستهدف جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، ما يعكس جمال مصر وتنوعها الثقافي.

العودة إلى أجواء البحر ومسرحيات الصيف

وأضافت جلال أنها نشأت في محافظة الإسكندرية وتربت على أجواء البحر والعروض المسرحية والحفلات الليلية، وهي سعيدة بعودة هذه الأجواء من خلال مهرجان العلمين الجديد. وأشارت إلى أن المدينة الجديدة وساحل البحر المتوسط يقدمان تجربة فريدة، حيث يتميز لون البحر والجمال الطبيعي في المدينة. وأعربت عن سعادتها بفرحة المواطنين وزيارتهم للمدينة الجديدة، موضحة أن المهرجان يشهد تنوعًا كبيرًا ويحقق رضا جميع الأذواق، بما في ذلك تقديم الفرص للشباب للمشاركة في الفعاليات.

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