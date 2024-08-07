صفاء جلال تكشف سبب تجنبها تأدية دور الراقصة ورأيها في ارتداء الحجاب

أوضحت الفنانة صفاء جلال، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية يمنى بدراوي على برنامج "حواديت الناس" الذي يُبث على قناة الشمس أنها بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات، وذكرت أن عائلتها لم تكن موافقة على دخولها المجال الفني، خاصةً أنها لم تظهر أي علامات على أنها ستصبح ممثلة عندما كانت طفلة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات صفاء جلال

وأشارت صفاء جلال، أيضًا إلى أنها تخرجت من كلية الآداب قسم اجتماع، وأن والدها شاهدها على الشاشة لأول مرة قبل وفاته بعامين، كما تحدثت عن شقيقتها سلوى، التي قامت بتجربة الإعلانات مرة واحدة فقط، وارتدت الحجاب منذ مرحلة الإعدادية وظلت ملتزمة به خلال الثانوية، ثم انتقلت للعمل في مجال الإخراج.

رأي صفاء جلال في الحجاب

وأشارت صفاء جلال إلى أنها تدرك أن الحجاب فرض وتأمل أن ترتديه يومًا ما، كما أكدت أنها تعتز بعمرها البالغ 50 عامًا، حيث مرت بمراحل عمرية متعددة بكل تفاصيلها، وأضافت أنها انتقلت من أدوار الفتيات إلى أدوار الأم، مستشهدة بدورها كأم لثلاثة شباب في مسلسل "صيد العقارب"، مُضيفة:" أعلم جيدًا أن الحجاب فرض وربنا يهديني واتحجب، وبقول علي الهوا انا عندي 50 سنة وبحب اقول سني لأن عشت كل مراحل عمري بكل حلاوتهم ومرهم، والان انتقلت من مرحلة البنت لمرحلة تجسيد دور الأم، وقعدت 3 سنوات بسبب عدم التصنيف، حتي جسدت في مسلسل" صيد العقارب" دور ام لثلاث شباب".

رأي صفاء جلال في السوشيال ميديا

وأعربت صفاء جلال عن رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها ترى فيها جوانب إيجابية وسلبية، وأوضحت أنها تفضل تجاهل الشائعات كأفضل طريقة للتعامل معها، مُعلقة:" السوشيال سلاح ذو حدين، واواجه الشائعات بسكوتي، الطناش احسن شي في التوقيت والجيل الجديد معندوش لغة الطناش، وأنا بحب الأكل وعشان كده بجرب كل أدوات التخسيس ومنها الكبسولة".

سبب عدم تقديم صفاء جلال دور الراقصة

فيما يتعلق بمسيرتها الفنية، أكدت صفاء جلال أنها اتفقت مع زوجها على عدم تأدية دور الراقصة على الإطلاق، مضيفة أنها تلتزم باحترام عملها وأدوارها، وظهرت في الحلقة ابنتها "كارما" لأول مرة، حيث عبرت عن حبها للموضة وأثنت على مهارات والدتها في الطهي، وذكرت أن لديها علاقة خاصة مع والدتها تشمل تبادل فيديوهات الطهي، مُتابعة:" أنا عندي 17 سنة وبحب الفاشون والاستايلات، وأرى إن ماما أشطر واحدة في الطبيخ وبنتعامل مع بعض بفيديوهات الأكل، فيما قالت صفاء أن كارما تشبه والدها كثيرًا، هما الاتنين رايقين وأنا وسلمي مجانين".

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