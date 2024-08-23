سوسن بدر تكشف تفاصيل أعمالها القادمة وعلاقتها بأحفادها

تعتبر الفنانة سوسن بدر، من أبرز نجمات الوسط الفني في مصر، بعدما شاركت في أكثر من عمل فني ناجح وأصبحت رمز من رموز الفن في مصر، وحلت في حلقة خاصة من "مهرجان العلمين الجديدة"، مع الإعلامية جاسمين طه، على قناة "دي إم سي"، ويكشف الموجز ابرز تصريحاتها.

وقالت الفنانة سوسن بدر، أنها قدمت أعمال فنية عديدة تحدثت عن أبرزهم قائلة: "في الوقت الحالي تركيزي الأكبر، مع الجزء الثالث من مسلسل "أم الدنيا".

سوسن بدر

سوسن بدر تتحدث عن أعمالها القادمة

وأضافت: "اتعرض عليا أكثر، من عمل، ولكن لم أتعاقد على أي شيء بشكل رسمي، ولا يوجد قرار نهائي عن مشاركتي في الدراما الفترة المقبلة".



وأشارت: "مسلسل أم الدنيا، يقدم مادة مينفعش أغلط فيها في كلمة، ولا تاريخ ولا اسم شخصية"، موضحة: "سلسلة أم الدنيا، تهدف لتوصيل معلومات حقيقية وصحيحة عن حضارتنا وتاريخنا وماضينا".

سوسن بدر ومسلسل أم الدنيا

سوسن بدر

وأوضحت: "أم الدنيا من أهم أعمالي، وأحفادي مذهولين من حجم تاريخنا، وحبهم للوثائقي أكد لي نجاحه، وأنه سيعجب الشباب"، لافتة: "كنت مرعوبة جدا من المسلسل، ولازلت مرعوبة حتى بعد الانتهاء من الموسم الأول والبدء في الجزب الثاني، وبنحضر حاليا للجزء الثالث".

وقالت الفنانة سوسن بدر: "أنا صاحبة أحفادي جدًّا وساعات بلاقيهم بيكلموني ويقولوا لي أنتِ فين واحنا جايين لك وفيه أسرار ما بيني وبينهم أمهم ياسمين ما تعرفهاش".

سوسن بدر

سوسن بدر تكشف تفاصيل علاقتها بأحفادها

وأضافت سوسن بدر خلال لقائها بقناة "دي إم سي": "أحفادي دايمًا بيستعينوا في حل أي أمور مع والدتهم ووالدهم".



نصيحة سوسن بدر لأحفادها

سوسن بدر

وتابعت: "أنا أحيانًا بقول لأحفادي لازم كلام ماما يمشي وينصاعوا لرأيها ولقرارها، لإن هي أم ما ينفعش إنها تكون مهملة من ناحية أولادها".

سوسن بدر





وأشارت: "أنا بنبسط أوي إن أحفادي بيكونوا مهتمين إنهم يتفرجوا على المسلسلات بتاعتي وبيحبوا مسلسل أم الدنيا الوثائقي، ويوسف حفيدي جرب وجاء معايا في المسلسل وعمل مشهدين إنه بيرسم في الفيوم، وهما عندهم ذهول من حضارتنا وتاريخنا القديم".

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