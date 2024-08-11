سوسن بدر تنفي شائعات مرضها وتؤكد تمتعها بصحة جيدة .. تفاصيل

نفت الفنانة سوسن بدر الشائعات التي انتشرت حول تعرضها لوعكة صحية شديدة، مؤكدة أن صحتها جيدة.

تتواجد سوسن بدر حاليًا في مهرجان العلمين، حيث تشارك بفعالية في ورش التمثيل لمهرجان نبتة، مما يعكس نشاطها وحيويتها المستمرة في المشهد الفني.

إطلالة أنيقة وإشادة بجمالها الطبيعي

شاركت سوسن بدر متابعيها على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة رصدها “ الموجز ” ، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت قميصًا أبيض وحلقًا رقيقًا، دون أن تضع مكياجًا، مكتفية بإبراز ملامحها المميزة وشعرها الأبيض المميز.

عبرت عن رضاها بلون شعرها الرمادي وتمنت أن يظل كذلك، مشيرة إلى حبها للون الطبيعي الذي يبرز شخصيتها الفريدة.

سوسن بدر

موقفها من تقدم العمر وحرية التعبير

أوضحت سوسن بدر خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي أنها لا تقلق من التقدم في العمر، بل ترى فيه حرية وفضاءً واسعًا للفهم والمعرفة.

وأكدت أنها تعتبر العمر وسيلة لاكتساب الحكمة والاستمتاع بالحياة بوعي ودرية.

كما عبرت عن رفضها لعبارة "يا شيخة احترمي سنك"، مشيرة إلى أنها لا تحب سماعها لأنها تكرس لمفهوم المجتمع الذكوري الذي يجب تجاوزه، موضحة أن هذه العبارة لا تُقال للرجال.

أعمال درامية بارزة ومشاركة متميزة في السينما

تألقت سوسن بدر في مسلسل "قلع البحر" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2024، وهو ينتمي إلى دراما صعيدية تشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ. كما تم عرض الجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا" على منصة "Watch It"، حيث حقق نجاحًا لافتًا.

حضور مميز في العروض الخاصة

شهد العرض الخاص لفيلم "أم الدنيا" حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، منهم الإعلامية بوسي شلبي والفنانة أنوشكا وسوزان نجم الدين. وحضر أيضًا مجموعة من الشخصيات العامة مثل الأنبا بطرس دانيال ووزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا العمل في الأوساط الفنية والثقافية.

تواصل سوسن بدر رحلتها الفنية بنجاح وتألق، محافظة على مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية، حيث تستمر في تحقيق إنجازات متميزة تضاف إلى مسيرتها الحافلة بالنجاحات.



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