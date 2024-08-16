محمد منير يؤجل حفله في الإسكندرية وسط تساؤلات حول حالته الصحية

في خطوة غير متوقعة، أعلن الفنان الكبير محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته في مدينة الإسكندرية يوم 22 أغسطس الجاري.

جاء هذا الإعلان ليرد على الشائعات المثارة حول تدهور حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، وليطمئن جمهوره الكبير ومحبيه على صحته .

منشور رسمي عبر إنستجرام

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير على موقع إنستجرام بيانًا، رصده موقع " الموجز"، أكدت فيه تأجيل الحفل، قائلة: "نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لظروف طارئة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا".

بعد هذا البيان، انهالت التساؤلات من الجمهور حول الحالة الصحية للكينج، حيث عبر الكثيرون عن قلقهم ودعواتهم له بالشفاء العاجل.

محمد منير

دعم الجمهور منير عبر السوشيال ميديا

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إعلان التأجيل، حيث أبدى العديد من محبيه قلقهم عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم: "طب طمنا على حضرتك بخير ولا لا، حد يطمنا على الكينج يا جماعة، مستنينك يا كينج متطولش علينا"، ما يعكس مدى حب الجمهور واهتمامه بحالة منير.

خطط منير لتطمين جمهوره بحفل الإسكندرية

كان من المقرر أن يقيم محمد منير حفله في الإسكندرية يوم 22 أغسطس بهدف طمأنة جمهوره، حيث روج للحفل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بكلمات مفعمة بالمحبة لجمهوره، قائلاً: "جمهوري العظيم، رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتم الصاحب والأهل والمشوار. أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير".

نجاح آخر حفلاته في مهرجان العلمين الجديدة

من الجدير بالذكر أن آخر حفلات محمد منير كانت في مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدم عرضًا رائعًا تضمن أغنية خاصة للشعب الفلسطيني. وقد تم تنظيم هذا الحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

أزمة صحية حادة أثارت القلق

تعرض محمد منير في الأيام الماضية لأزمة صحية حادة نتيجة مشكلات في العصب، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وقد أثارت هذه الأزمة حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، حيث طالب العديد منهم بالدعاء له، ومن بينهم الإعلامي الكبير مصطفى بكري.

نفي الشائعات بعد تعافيه

وبعد أيام من تلقيه العلاج، غادر منير المستشفى وعادت حالته للاستقرار. ومع ذلك، انتشرت شائعات حول تدهور حالته الصحية، ما دفع الإعلامي محمد الغيظي إلى نفيها بنشر صور تجمعه مع الكينج داخل منزله، ليطمئن جمهوره أن الأمور تحت السيطرة.

محمد منير لديه قاعدة جماهيرية

يبقى محمد منير رمزًا فنيًا كبيرًا يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، وجميعهم يتطلعون بشغف إلى عودته للحفلات وإمتاعهم بأعماله الفنية الرائعة.



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