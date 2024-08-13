محمد منير يحيي حفلًا ضخمًا في الإسكندرية بعنوان "ليلة الملك".. أعرف الموعد

يستعد جمهور الإسكندرية لاستقبال النجم الكبير محمد منير في حفل غنائي ضخم يحمل عنوان "ليلة الملك" يقام الحفل يوم 22 أغسطس الجاري، وسيشهد تقديم باقة من أجمل أغاني الكينج التي ستشعل الحفل.

الكينج يطمئن جمهوره عليه

حفل محمد منير في الإسكندرية

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية منش الأيام الماضية ،وخرج لجمهوره وطمأنهم عليه من خلال حستبة الشخصي على إنستجرام ، كما شوق جمهوره للقاء يجمعهم قريبا في مدينة البحر الاحمر المتوسط "الإسكندرية" يوم الخميس 22 اغسطس المقبل في مدينة سموحة.

وروج محمد منير لحفله في الإسكندرية عن طريق نشر البوستر الدعائي للحفل من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام معلقاً: جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتو الصاحب والأهل والمشوار، أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير.

آخر أعمال محمد منير

طرح منير مؤخرا اغنية "يا فلسطيني" والتي قام بطرحها لدعم الشعب الفلسطيني وهي من ألحان كامل شريف ، وكلمات عصام عبدالله.

ألبوم محمد منير الجديد

يستعد الفنان محمد منير لطرح ألبومه الجديد الذي يضم عدداً من الاغاني المختلفة والمتنوعة ويتعاون في هذا الألبوم مع كبار الملحنين والشعراء أبرزهم عصام كاريكا.

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