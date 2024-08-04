بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.. أول ظهور لـ محمد منير في منزله

محمد منير نشر عضو مجلس الشعب والإعلامي مصطفي بكري علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي الـ"فيسبوك" ، صورة تجمعه مع الكينج "محمد منير" داخل منزله ، في زيارة للاطمئنان علي الحالة الصحية ل "الكينج" بعد خروجه من المستشفي إثر تعرضه للوعكة الصحية الأخيرة .

ونشر الإعلامي مصطفي بكري صورة تجمعه مع الكينج محمد منير داخل منزل وعلق عليها قائلا : "كنت في زيارة المبدع الفنان محمد منير ، كل التحية والتقدير للصديق الغالي ، منير بشرني بأنه سيتجول في محافظات الصعيد يغني للناس الطيبة".

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها الكينج وتطورات حالته الصحية :

تطورات الحالة الصحية ل لكينج نحمد منير

الجدير بالذكر أن الكينج محمد منير كان قد تعرض لأزمة صحية مفاجأة دخل علي إثرها أحد مستشفيات 6 أكتوبر ، وقام الأطباء هناك بعمل فحوصات طبية له ، وبعد مكوثه في المستشفي لمدة ثلاث أيام والإطمئنان عليه غادر المستشفى .

مصطفي بكري مع الكينج محمد منير

تفاصيل حفل الكينج محمد منير القادم في إسكندرية

من المتوقع أن يلتقي الكينج بجمهوره في مدينة الإسكندرية في حفل غنائي رائع ، وذلك في اليوم الموافق 22 من أغسطس القادم ، ومن المقرر أن يقام الحفل علي مسرح ميوزك أرينا ب أنطونيادس .

أسعار تذاكر حفل الكينج في إسكندرية

بلغت أسعار تذاكر حفل الكينج محمد منير كالتالي: الأولي بلغت اسعارها 300 جنيه ، أما الثانية فبلغت أسعارها 600 جنيه ، أما التذاكر الثالثة والأخيرة فبلغت أسعارها 1000 جنيه .

الكينج محمد منير يشعل حفلات مهرجان العلمين

احتشد جمهور الكينج محمد منير على مسرح الأرينا في مهرجان العلمين الجديد، حيث ينعم الحفل بأجواء فريدة وتفاعل حماسي مع الجمهور ، في افتتاح حفله الأول ضمن الدورة الثانية للمهرجان.

كما زين علم فلسطين حفل الكينج محمد منير على مسرح الأرينا بمهرجان العلمين في دورته الثانية.

برنامج مهرجان العلمين الجديدة

برنامج مهرجان العلمين 2024 يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر تحت شعار "العالم علمين"، ويضم أكثر من 20 فعالية ترفيهية، ثقافية، ورياضية، بمشاركة نجوم فنانين ورياضيين من مختلف الجنسيات.

دعم مهرجان العلمين لأهالي فلسطين

الجدير بالذكر أن المهرجان يخصص 60% من أرباحه لصالح أهلي فلسطين، في مبادرة تعكس التزامه بالدعم المستمر للقضايا الإنسانية والاجتماعية.

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