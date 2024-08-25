تطورات جديدة عن حالة الإعلامية إيمان أبو طالب الصحية.. تفاصيل

تصدر اسم الإعلامية إيمان أبو طالب، تريند جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما تعرضت لحادث خطير، تسبب في دخولها للمستشفى، وكشف مصدر مقرب منها عن تطورات حالتها الصحية، مؤكداً أن حالتها شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

إيمان أبو طالب

منشور الاعلامية إيمان أبو طالب

ومن جانبها، أعربت الإعلامية إيمان أبو طالب عن امتنانها لكل من قام بالسؤال عنها، بعد تعرضها لحادث سير على طريق وادي النطرون، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكدت أنها بخير بفضل لطف الله وحسن العناية الطبية، لافتة أن الحادث كان صعبًا لكنه لم يتسبب في أي إصابات خطيرة، ووجهت الشكر لمتابعيها على دعمهم وحبهم لها، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"أشكركم من كل قلبي، أنا الحمد لله بخير، والحادث على قدر صعوبته لكن لطف ربي بي كان كبير جدًا، والحمد لله أنا بخير، وأشكركم على كل هذا الحب الخالص، خالص محبتي، والله يحفظكم وكل من تحبون".

معلومات عن الإعلامية إيمان أبو طالب

تجدر الإشارة إلى أن إيمان أبو طالب بدأت مشوارها الإعلامي كمراسلة لقنوات دبي والكويت والبحرين. انتقلت لاحقًا إلى قناة روتانا موسيقى، حيث عملت كمراسلة لبرنامج "نشرة الأخبار"،و في عام 2005 انتقلت إلى قناة روتانا سينما، ثم إلى قناة المحور لتقديم برنامج "صبايا الخير" بدلاً من ريهام سعيد، حاليًا، تقدم برنامج "بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة.

وكان الفنان والإعلامي تامر شلتوت، قد حرص على دعم إلاعلامية إيمان أبو طالب، في تلك المحنة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث طلب من جمهوره الدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلًا:"ادعو لها بالشفاء، تعرضت الزميلة الإعلامية إيمان أبوطالب لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون، وهناك شكوك حول إصابات بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ".

إيمان أبو طالب

مشاركة ايمان أبو طالب في مسلسل الأب الروحي



وكانت قد شاركت الإعلامية والفنانة إيمان أبو طالب في مسلسل "الأب الروحي 2"، الذي قام ببطولته سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، محمود الجندي، دنيا عبد العزيز، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، كارولين عزمي، سارة الشامي، منى فاروق، محمود حجازي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، إخراج تامر حمزة.

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