تطورات الحالة الصحية للفنان تامر شلتوت بعد إجرائه عملية جراحية

حرصت الصفحة الرسمية للفنان تامر شلتوت،على موقع فيسبوك إنستجرام على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، حيث نشرت صورة له بعد خروجه من غرفة العمليات، حيث خضع لجراحة دقيقة خلال الساعات الماضية، وتصدر بسبب تلك الأزمة تريند جوجل ،وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل كاملة.

تطورات الحالة الصحية للفنان تامر شلتوت

وطمأنت إدارة الصفحة المتابعين على حالته الصحية، قائلين: "ألف حمد وألف شكر، تامر شلتوت خرج من العمليات بخير، والجراحة تمت بنجاح الحمد لله، ونطمئن جمهوره على صحته، ونسأل الله أن يتم شفاؤه".

وتوالت تعليقات المتابعين بالدعاء لتامر شلتوت بالشفاء العاجل، بينما أبدى البعض اهتمامًا بمعرفة تفاصيل الجراحة والأزمة الصحية التي أدت لدخوله غرفة العمليات.

مسلسل حق عرب

في رمضان 2024، تألق الفنان تامر شلتوت، بمسلسل "حق عرب"، الذي تمحورت أحداثه حول قضايا اجتماعية داخل إطار شعبي، المسلسل كان من 30 حلقة، وشاركه في البطولة دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر،وقد لقي هذا المسلسل قبولاً واسعاً من الجمهور، بفضل التناول الدرامي المميز الذي جمع بين الأصالة والتجديد.

وكان الفنان تامر شلتوت، قد عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها بشأن دوره في مسلسل "حق عرب"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2024، كما أشاد في تصريحات صحفية له بالفنان أحمد العوضي، معتبراً إياه ممثلاً مهمًا وذو شعبية كبيرة ساهمت في تحقيق المسلسل لمشاهدات مرتفعة منذ بدايته.

مسلسل المداح أسطورة العودة

وشارك الفنان تامر شلتوت أيضًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، وآخرون من النجوم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن، صباح إخوان"، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وعرض على قناة mbc مصر.

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