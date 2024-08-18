آخرهم تامر شلتوت.. أزمات صحية واجهها الفنانون في شهر أغسطس (تفاصيل)

في بداية شهر أغسطس الجاري، عانى عدد من الفنانين من أزمات صحية كبيرة، مما أثار اهتمام محبيهم وأدى إلى تسليط الضوء على حالاتهم، فقد خضع هؤلاء الفنانون لعمليات جراحية دقيقة ومتابعات طبية متواصلة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات الصحية التي واجهها هؤلاء الفنانون.

تامر شلتوت

في الساعات الأخيرة، أعلن تامر شلتوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة، وهو الآن تحت الملاحظة الطبية للتعافي تماماً من حالته الصحية.

وكانت قد طمأنت إدارة الصفحة الرسمية للفنان تامر شلتوت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، على حالته الصحية، حيث نشروا صورة له من داخل المستشفى، وعلقوا عليها قائلين: "ألف حمد وألف شكر، تامر شلتوت خرج من العمليات بخير، والجراحة تمت بنجاح الحمد لله، ونطمئن جمهوره على صحته، ونسأل الله أن يتم شفاؤه".

وتوالت تعليقات المتابعين بالدعاء لتامر شلتوت بالشفاء العاجل، بينما أبدى البعض اهتمامًا بمعرفة تفاصيل الجراحة والأزمة الصحية التي أدت لدخوله غرفة العمليات.

مصطفى فهمي

في الثالث من أغسطس الجاري، خضع الفنان مصطفى فهمي لجراحة دقيقة في المخ داخل أحد المستشفيات، وقد عاد إلى منزله بعد العملية، ويشرف الفريق الطبي على حالته بشكل منتظم، حيث يتلقى الرعاية اللازمة من شقيقه.

نهال عنبر

في الرابع من أغسطس، أجرت الفنانة نهال عنبر عملية جراحية في الكتف بعد تعرضها لقطع في الأوتار العام الماضي ومضاعفاته اللاحقة، من المتوقع أن تستأنف حياتها الطبيعية بعد أسبوع من العلاج الطبيعي.

تامر فرج

خضع الفنان تامر فرج لعملية جراحية لاستئصال المرارة بعد تفاقم حالتها، وقد أعرب عن شكره لمتابعيه على دعمهم، مؤكداً تحسنه واستعداده للعودة إلى حياته الطبيعية قريباً.

جميلة عزيز

كشفت الفنانة جميلة عزيز، منذ أيام قليلة عن إصابتها بورم سرطاني، وأوضحت أنها تخضع لعدة فحوصات للتحضير لعملية جراحية تليها جلسات علاج طبيعي.

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