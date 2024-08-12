نهال عنبر تطمئن جمهورها بعد جراحة الكتف وتكشف عن الشائعات

ظهرت الفنانة نهال عنبر في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من منزلها، حيث كانت محاطة بأسرتها، وذلك لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في الكتف نتيجة إصابتها بقطع في الوتر ، وفقا لما رصده موقع الموجز .

تصريحات نهال عنبر حول حالتها الصحية

أعربت نهال عنبر في تعليق لها عن شكرها لكل من سأل عن حالتها الصحية، موضحة: "أنا بخير والحمد لله، وبعد أسبوعين سأتمكن من إزالة الجبيرة. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

وأضافت: "أنا في منزلي مع أحبائي، ولم أسافر إلى باريس كما أشيع. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

نهال عنبر

الشائعات حول سفر نهال عنبر إلى باريس

انتشرت شائعات مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بسفر نهال عنبر مع وفد من الفنانين لحضور مباراة المنتخب الأولمبي أمام فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد.

تضمنت الصور المتداولة كلاً من الفنانة فيفي عبده، والفنانة هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة داليا البحيري، والفنان ماجد المصري، والفنان مصطفى قمر.

وبالتدقيق في الصور، تبين أنها تعود لرحلة سابقة إلى العراق للمشاركة في مهرجان بغداد الدولي للتسوق.

دعم الأصدقاء لنهال عنبر خلال محنتها

أجرت نهال عنبر عملية جراحية في 4 أغسطس بعد تعرضها لإصابة في وتر الكتف، وحرصت الفنانة عبير منير على دعمها عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة لنهال من المستشفى مرفقة برسالة مؤثرة: "مليون سلامة عليكي يا حبيبتي وأختي، ربنا يقومك بالسلامة وألف مليون سلامة عليكي، ويا رب يعود لك كل الخير الذي تقومين به".

نهال عنبر ومسيرتها الفنية المتميزة

تُعتبر نهال عنبر واحدة من الأسماء اللامعة في الوسط الفني المصري، حيث قدّمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لاقت إعجاب الجماهير. اشتهرت بأدوارها المتنوعة والمتميزة التي تعكس قدراتها الفنية العالية وموهبتها الفريدة.

تعمل نهال دائماً على تطوير نفسها وتقديم أفضل ما لديها، مما جعلها تحظى بتقدير واحترام كبيرين من قِبَل زملائها في الوسط الفني.

مشاريع نهال عنبر الفنية المقبلة

تشارك الفنانة نهال عنبر في مسلسل "أزمة ثقة"، والذي انطلق تصويره مؤخراً. يشاركها البطولة مجموعة من النجوم، منهم منة فضالي، وهاني عادل، وملك زاهر، وهاجر الشرنوبي، وإيهاب فهمي، ومروة الأزلي. يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويضم أحداثاً مثيرة تتناول قضايا اجتماعية معاصرة.

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