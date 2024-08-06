تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر بعد خضوعها لـعملية جراحية

منذ ساعات قليلة خضعت نهال عنبر لإجراء عملية جراحية دقيقه بالمنظار في الكتف ، وطمئنت الفنانة أمل رزق متابعيها من خلال نشر مقطع فيديو لـنهال بعد الخروج من المستشفي.

وعلقت أمل رزق علي الفيديو الذي قامت بتصويره للفنانه نهال عنبر أثناء زيارتها لها في منزلها : ألف مليون سلامة ورجوعك البيت بألف سلامة يا قلبي أختي وحبيبتي الجدعة.

نهال عنبر وامل رزق وايناس عزالدين

وظهر في الفيديو الذي قامت بنشره أمل رزق ، الفنانة ايناس عز الدين وصديقاتها خارج الوسط.

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حقيقة سفر نهال عنبر الي باريس

نفت نهال عنبر حقيقة سفرها خارج البلاد لتشجيع المنتخب الأولمبي ، وأنها تستعد لعمليه جراحيه وتقيم في منزلها ، وذلك تكذيبا للصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت منشور عبر حسابها فيسبوك: احنا بـ ننفي أي خبر عن سفر الفنانة نهال لفرنسا دي مجرد إشاعة، الفنانة نهال خرجت بالسلامة من المستشفى وحاليا في منزلها في فترة نقاء ما بعد العملية الجراحية، دعواتكم لها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال نهال عنبر

شاركت نهال عنبر في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" مع الفنان آسر ياسين ، عائشة بن أحمد ، عمر الشناوي ، أحمد خالد صالح ، بسمه ، جهاد حسام ، وآخرون ، والعمل من إخراج هاني خليفة ، وسيناريو عمار صبري وكريم الدليل وسمر طاهر ، المعالجة الدرامية ألمي كفارنة.

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