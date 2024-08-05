آخرهم مصطفى فهمي.. إصابة نجوم الفن بأزمات صحية مفاجئة (تفاصيل)

في الفترة الأخيرة، مر عدد من نجوم الفن المصري بأزمات صحية مفاجئة، استدعت التدخل الطبي السريع، هذه الأحداث لم تقلق محبيهم فحسب، بل أظهرت أيضًا مدى دعم الجمهور وتضامنه مع فنانيه المحبوبين، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الحالات الصحية الطارئة التي عاشها الفنانون مؤخرًا ومن أبرزهم الفنان مصطفى فهمي.

مصطفى فهمي

خضع النجم مصطفى فهمي، مؤخرًا لجراحة عاجلة في المخ، ويقضي الآن فترة نقاهة في منزله تحت إشراف طبي دقيق، ومن المقرر أن يبتعد عن الأضواء لفترة طويلة حتى يستعيد صحته بشكل كامل.

وكان آخر أعمال مصطفى فهمي، السينمائية مشاركته في فيلم أهل الكهف، الذي يعرض حالياً في السينمات، وهو بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، أحمد عيد، أحمد وفيق، والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم مأخوذ عن مسرحية «أهل الكهف» للأديب توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

أحمد رزق

تعرض الفنان أحمد رزق لأزمة صحية بعدما شعر بألم شديد في المعدة، ما استدعى استئصال ورم في القولون، هو الآن في المستشفى ويتلقى العلاج، بعد أن خضع سابقًا لجراحة زراعة عظم في الفك، مما أثر على مشاركته في بعض الأعمال الفنية، حيث اعتذر عن المشاركة في مسرحية "ميمو" مع النجم أحمد حلمي، بعدما تواجد معهم في العروض بالسعودية.



رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة لها على سرير المستشفى عبر "إنستجرام"، مؤكدة لجمهورها أنها بخير رغم الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وأكدت أنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتقدمت بالشكر لكل من اهتم بها، حيث كتبت:"اللهم لك الحمد والشكر، أنا بخير الحمد لله، شكراً لكل اللي كان معايا إمبارح أو كلمني أو بعتلي، كتر خيركم اطمنوا، أنا بخير والحمد لله".

صبري عبد المنعم

عانى الفنان صبري عبد المنعم من مشاكل في القلب والرئة، مما استدعى دخوله المستشفى، وقضاء أربعة أيام هناك، وبعدها عاد إلى منزله لاستكمال العلاج والتعافي، وهذا أجبره على الغياب عن الأيام الأولى من تصوير فيلم"المدرسة"، وهو بطولة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، وآخرون من النجوم، وهو قصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، سيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

تامر فرج

تعرض الفنان تامر فرج لأزمة صحية مفاجئة، نقلته إلى المستشفى، وأشارت زوجته إلى احتمال وجود حصوة على المرارة وارتفاع في إنزيمات الكبد، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية لاستئصال المرارة اليوم.

محمد رحيم

أصيب الملحن محمد رحيم بذبحة صدرية استدعت إجراء عملية تركيب قسطرة بالقلب، وحالته تحسنت، وهو الآن خارج غرفة العناية المركزة، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية في منزله.

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