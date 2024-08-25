قريبا على إحدى المنصات الشهيرة.. خالد النبوي ينتهي من نصف مشاهد "حالة إنكار"

انتهى النجم الكبير خالد النبوي من تصوير ما يقرب من نصف مشاهده، بمسلسله الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " حالة إنكار"، ومن المفترض عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية الشهيرة قربيًا. خلال السطور التالية يستعرض الموجز كل ما تود معرفته عن مسلسل “حالة إنكار”.

ينتمي مسلسل " حالة إنكار " لنوعية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي التشويقي، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، ويشاركه البطولة الفنان أحمد وفيق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، إسماعيل شرف، وجيهان الشماشرجي، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة،

ويظهر الفنان خالد النبوي خلال أحداث مسلسل "حالة إنكار" أنه يعمل بالبورصة ويرصد تفاصيل وخفايا المهنة،وكيف تؤثر على حياة الأشخاص، وما هي تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.

أخر أعمال خالد النبوي إمبراطورية ميم في رمضان 2024



شارك مؤخرًا الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد سلامة، وهو العمل الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني التلفزيوني لعام 2024، وشاركه البطولة كل من النجمة حلا شيحة، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة.

فيلم أهل الكهف



كما شارك الفنان الكبير خالد النبوي في بطول فيلم جديد اسم أهل الكهف، وشاركه البطولة كل من النجمة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، مصطفى فهمي، أحمد عيد، صبري فواز، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، جميل برسوم، بسنت شوقي، أحمد وفيق.

قصة أهل الكهف

فيلم أهل الكهف تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، التصنيف العمري: +16 للكبار فقط، تشويقي وإثارة، خيال،تم تصويره في المملكة المغربية، و تدور أحداثه في إطار خيالي من خلال قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

اقرأ أيضا:

عن دورها في إمبراطورية ميم.. مهرجان همسة الدولي يكرم نشوى مصطفى

أمتعتونا بعمل قريب من قلوبنا.. إلهام شاهين تشيد بمسلسل إمبراطورية ميم





