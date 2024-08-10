عن دورها في إمبراطورية ميم.. مهرجان همسة الدولي يكرم نشوي مصطفي

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة القديرة نشوى مصطفى بجائزة الإبداع والتميز، وذلك تقديرًا لأدائها المتميز في مسلسل "إمبراطورية ميم"، يأتي هذا التكريم ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان، والتي ستقام في شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة، ويستعرض الموجز تفاصيل التكريم

نتائج اجتماع لجنة التحكيم

اتخذت إدارة المهرجان هذا القرار بعد اجتماع لجنة التحكيم الخاصة به، حيث تم تقييم الأداء الفني للعديد من الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال العام الماضي. لجنة التحكيم ضمت مجموعة من كبار النقاد والمخرجين والفنانين، مما أضفى على النتائج طابعًا من الشفافية والمصداقية.

نشوي مصطفي

استفتاء مهرجان همسة وأبرز التكريمات

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن نتائج استفتاء الدورة الثانية عشرة لمهرجان همسة، والذي شمل تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدرامية الرمضانية. شارك في هذا الاستفتاء نخبة من صناع الدراما من مختلف التخصصات الفنية.

إلى جانب تكريم نشوى مصطفى، ستشهد الدورة المقبلة تكريم عدد من الفنانين البارزين، من بينهم وفاء عامر، محمد علي رزق، إياد نصار، أحمد بدير، أحمد رزق، كمال أبو رية، ومحمد محمود.

عملية التصويت ومعايير الاختيار

نشوي مصطفي

وفقًا لما أعلنه فتحي الحصري، فإن عملية التصويت تمت بنزاهة تامة حيث لم يكن مسموحًا لأي مشارك بالتصويت لأكثر من عمل أو نجم واحد في كل تصنيف. شارك في التصويت مجموعة كبيرة من العاملين في مجال الدراما، مما يعكس تنوعًا في الآراء وتقييمات المشاركين.

لجنة التحكيم وأعضاؤها

تألفت لجنة التحكيم من شخصيات فنية وإعلامية بارزة، من بينهم المخرج أحمد صقر، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة ميرنا وليد، والمخرج المسرحي حسام الدين صلاح، والإعلامي سمير فقيه، والناقد عماد يسري، هذه اللجنة كانت مسؤولة عن التقييم النهائي واختيار الفائزين.

موعد إقامة الدورة الثانية عشرة

نشوي مصطفي

جدير بالذكر أن الدورة الثانية عشرة لمهرجان همسة الدولي ستقام في السادس من سبتمبر المقبل في متحف الحضارة، يتوقع أن تكون هذه الدورة مميزة بحضور كوكبة من النجوم والفنانين، وتقديم جوائز تقديرية لأفضل الأعمال الفنية التي أثرت المشهد الدرامي خلال العام.

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