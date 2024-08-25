«الجنازة كانت مفاجئة».. سبب غياب حسام حبيب عن جنازة عمه

تغيب الفنان حسام حبيب عن حضور جنازة عمه محمد حبيب، والذي شيع جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بالشيراتون ، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

سبب غياب حسام حبيب عن جنازة عمه

وتحدث والد حسام حبيب عن سبب غيابه قائلاً: انا رنيت على ابني حسام مبيردش، والجنازة جاءت بشكل مفاجئ.

وشهدت جنازة عم حسام حبيب حضور والده فقط من الأسرة، فيما حمل الصحفيون والمصورون نعش المتوفى إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

حسام حبيب يغيب عن جنازة عمه

وظهرت معالم الحزن والأسى على وجه حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، خلال تشييع جنازة شقيقه من مسجد الصديق.

وفاة عم حسام حبيب

وأعلن حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب ، صباح اليوم الأحد خبر وفاة شقيقه، دون الكشف عن موعد ومكان الجنازة.

وكتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه: توفي إلى رحمة الله أخي الدكتور محمد حبيب.

ما هي رسالة حسين حبيب لـ شيرين عبدالوهاب ؟

بجانب آخر وجه السيد حسين حبيب رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب طليقة ابنة عبر فيسبوك قائلا: عملت نفسي ليها سجادة، شيرين مش محتاجة سجادة، محتاجة راجل، وهي خد عشرة مليون عشان يمسك إيدي.. بس"، وسط مطالبة العديد من متابعيه التدخل لحل الخلاف بينهما.

شيرين عبدالوهاب وحسين حبيب

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