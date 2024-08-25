حسام حبيب يتعرض لأزمة جديدة بعد مشكلته مع شيرين عبد الوهاب.. تفاصيل

تعرض الفنان حسام حبيب، لأزمة جديدة بعد خلافه مع المطربةشيرين عبد الوهاب، وهي رحيل عمه محمد، وأعلن والده حسين حبيب عن هذا الخبر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه "توفي إلى رحمة الله أخي الدكتور محمد حبيب".

حسام حبيب

آخر أعمال حسام حبيب

فيما يتعلق بأعمال حسام حبيب الفنية، فقد طرح مؤخرًا أغنية "كدابة" التي حققت نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أمين نبيل، وعبرت كلمات الأغنية عن مشاعر حسام حبيب تجاه شخصيته السابقة، حيث وصفها بالكذابة التي تتظاهر بالبراءة والنقاء بينما هي مليئة بالعيوب.



وكان حسام حبيب، قد كشف خلاله حواره في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى إبراهيم، عن تأثير انفصال والده ووالدته عليه، بجانب سبب ذهابه لطبيب نفسي، وعن التنازلات التي قدمها مؤخرًا، وغيرها من التفاصيل التي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

تصريحات حسام حبيب

وقال حسام حبيب أنه تعلم من والدته حب واحترام المرأة، مُعلقًا:«عشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة، بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان شوفت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل».



كما تتطرق للحديث عن انفصال والدته، وأنه رأى والدته وهي متحملة للمسئولية، ورأها وهي تتحول من أم لأب لكنها لم تتخلى عن الحنية، مُضيفة:«رغم إن أمي كانت ست مرفهة للغاية في حياتها وقت أن كانت تعيش في بيت أهلها إلى أن تحملت المسؤولية وواجهت موقف الانفصال رأيتها وهي تتحول إلى أب وأم فيها الحنية ودلع جنبا إلى جنب مع الانضباط والالتزام».

وتحدث حسام حبيب عن طفولته، وأن والدته كانت تعامله بلطف، وكانت قادرة على القيام بدور الأم والأب معاً، مُعلقة:«أمي رغم أنها دلعتني جدًا لكن كان لازم الساعة 9 أكون في سريري وحاجات كتير مفيهاش تهريج، وهي كانت الاتنين وشوفت قد إيه الست قادرة تقوم بالدورين فعلاً لو اضطرت، بخلاف الرجل».

حسام حبيب

ببقى رايح مش عشان اتعالج عشان احس إحساس الضحية.. حسام حبيب يُعلق على ذهابه للطبيب النفسي

وأكد حسام حبيب، على أنه أصيب مؤخرًا بالاكتئاب، وذهب لأحد الأطباء النفسيين للعلاج، مُضيفًا: "كنت ديما بحس أني أذكى من الدكتور وببقى رايح مش عشان اتعالج وببقى رايح له عشان احس بإحساس الضحية".

وأكد حسام حبيب على أنه يحب الله كثيرًا لكنه لا يصلي، مُتابعًا:«أنا بحب ربنا جداً ودايما في دماغي بس حاجة غريبة جداً مبصليش، خايف أبقى مزعله هقوله ايه وقتها فبحاول أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا».

وأوضح حسام حبيب، أن انفصال والده عن والدته أثر عليه بدرجة كبيرة، مُضيفًا:“كان عندي وسواس قهري في أوائل العشرينات من عمري، انفصال الأب والأم أثر فيا، من بعدها مبحبش أبدًا حاجة تبعد عني، بقيت عايش في رعب حتى لو عندي عربية وجيت أبيعها بخاف، عندي خوف من الانفصال من أى حاجة بحبها”.

وقال حسام حبيب إن المسرح كسر فيه الشعور بالخجل، مُوضحًا:“ المسرح كسر فيا الخجل، وأول مرة طلعت على المسرح دوخت وأصحابي زقوني عشان أقف مكاني، أنا كنت بتكسف أعمل أوردر على التلفون، أو أسأل البياع دي بكام، كان عندي خجل مرضي أتعالجت منه على المسرح”

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