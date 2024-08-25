كريم محمود عبدالعزيز يبدأ تصوير مسلسله الجديد "مملكة الحرير" والقنوات الناقلة

بدأ كريم محمود عبدالعزيز تصوير مسلسله الجديد بعنوان “مملكة الحرير”، وهو اسم مؤقت حتي الآن، ومن المقرر أن يستمر تصوير المسلسل خلال شهر سبتمبر .

المسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز ، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي .

وفي السطور القادمة يكشف الموجز تفاصيل العمل الدرامي والقنوات الناقلة .

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

المسلسل الجديد للفنان كريم محمود عبدالعزيز يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر أن يُعرض على منصة Watch it قريبًا. وفي الوقت الحالي، يتم ترشيح باقي الأبطال الذين سيشاركون بجانب كريم في هذا العمل الدرامي التشويقي، كما سيضم العمل عددا كبيرا من ضيوف الشرف .

المسلسل يضع كريم في دور رئيسي جديد، مما يعزز مكانته كأحد نجوم الصف الأول في الدراما المصرية.

التعاون السادس بين كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي

التعاون بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي ليس بالأمر الجديد، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأعمال الناجحة التي جمعت بينهما. يُعد هذا المسلسل هو التعاون السادس بينهما، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الممثل والمخرج، وقدرتهم على تقديم أعمال مميزة تلقى قبول الجمهور.

والجدير بالذكر أن كريم محمود عبد العزيز يحضر فيلما سينمائيا جديد مع المخرج بيتر ميمي، والمتوقع تصويره في شهر أكتوبر المقبل، حيث أن الفيلم مازال في مرحلة الكتابة .

أعمال سابقة جمعت كريم وبيتر ميمي

التعاون الأول بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي كان في مسلسل الاختيار عام 2020، حيث شارك كريم كضيف شرف بجانب النجم أمير كرارة. وعلى الرغم من دوره المحدود، إلا أنه ترك بصمة واضحة. وفي عام 2021، عاد الثنائي للعمل معًا في فيلم موسى الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وفي عام 2022، قدّم كريم وبيتر فيلم من أجل زيكو، الذي استمر في جذب الجمهور إلى السينما، قبل أن يجتمعا مرة أخرى في فيلم شلبي الذي عُرض في 2023، ومن ثم فيلم بيت الروبي الذي جمع كريم مع الفنان كريم عبدالعزيز، وكان الفيلم من إخراج بيتر ميمي. هذا الفيلم حقق إيرادات قياسية تجاوزت 130 مليون جنيه، ليصبح من بين الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

العروض المسرحية لكريم محمود عبدالعزيز

بعيدًا عن الدراما والسينما، يستعد كريم محمود عبدالعزيز للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض مسرحي بعنوان البنك سرقوه، المسرحية ستكون ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وستُعرض لمدة 3 ليالي متتالية في 22 و23 و24 أغسطس الجاري.

المسرحية من إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، ويشارك في بطولتها مجموعة من الفنانين الكوميديين مثل أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، وغيرهم، العرض المسرحي يأتي بعد النجاح الذي حققته المسرحية في موسم الرياض عام 2022، وموسم جدة عام 2023.

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