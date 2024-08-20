كريم محمود عبد العزيز يستعد لتصوير مسلسل جديد

في الفترة الأخيرة، برز اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز بشكل لافت على الساحة الفنية، بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلال مجموعة من الأعمال التي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وبعد هذا النجاح، ويكشف الموجز تفاصيل عمل درامي جديد لكريم حيث بدأ في تصوير مسلسل جديد يضم 10 حلقات، وهو العمل الذي يتم تحضيره بقيادة المخرج الشهير بيتر ميمي.

تفاصيل المسلسل الجديد

كريم محمود عبد العزيز

المسلسل الجديد لكريم محمود عبدالعزيز يتكون من 10 حلقات، ومن المتوقع أن يُعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبًا. وفي الوقت الحالي، يتم ترشيح باقي الأبطال الذين سيشاركون بجانب كريم في هذا العمل الدرامي التشويقي. المسلسل يضع كريم في دور رئيسي جديد، مما يعزز مكانته كأحد نجوم الصف الأول في الدراما المصرية.

تعاون مستمر بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي

كريم محمود عبد العزيز

التعاون بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي ليس بالأمر الجديد، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأعمال الناجحة التي جمعت بينهما. يُعد هذا المسلسل هو التعاون السادس بينهما، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الممثل والمخرج، وقدرتهم على تقديم أعمال مميزة تلقى قبول الجمهور.

أعمال سابقة جمعت كريم وبيتر

كريم محمود عبد العزيز

التعاون الأول بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي كان في مسلسل الاختيار عام 2020، حيث شارك كريم كضيف شرف بجانب النجم أمير كرارة. وعلى الرغم من دوره المحدود، إلا أنه ترك بصمة واضحة. وفي عام 2021، عاد الثنائي للعمل معًا في فيلم موسى الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

كريم محمود عبد العزيز

في عام 2022، قدّم كريم وبيتر فيلم من أجل زيكو، الذي استمر في جذب الجمهور إلى السينما، قبل أن يجتمعا مرة أخرى في فيلم شلبي الذي عُرض في 2023، ومن ثم فيلم بيت الروبي الذي جمع كريم مع الفنان كريم عبدالعزيز، وكان الفيلم من إخراج بيتر ميمي. هذا الفيلم حقق إيرادات قياسية تجاوزت 130 مليون جنيه، ليصبح من بين الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

العروض المسرحية لكريم محمود عبدالعزيز

بعيدًا عن الدراما والسينما، يستعد كريم محمود عبدالعزيز للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض مسرحي بعنوان البنك سرقوه، المسرحية ستكون ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وستُعرض لمدة 3 ليالي متتالية في 22 و23 و24 أغسطس الجاري.

كريم محمود عبد العزيز

المسرحية من إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، ويشارك في بطولتها مجموعة من الفنانين الكوميديين مثل أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، وغيرهم، العرض المسرحي يأتي بعد النجاح الذي حققته المسرحية في موسم الرياض عام 2022، وموسم جدة عام 2023.

كريم محمود عبد العزيز

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

في إبريل الماضي، عُرض لكريم محمود عبدالعزيز الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصة شاهد، واحتل صدارة التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي. المسلسل يتكون من 10 حلقات، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، وغيرهم.

البيت بيتي 2 كان من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي، النجاح الكبير الذي حققه المسلسل يؤكد على استمرارية كريم محمود عبدالعزيز في تقديم أعمال مميزة تلاقي قبولًا واسعًا لدى الجمهور.

بهذا السجل الحافل بالنجاحات، يثبت كريم محمود عبدالعزيز أنه واحد من أبرز نجوم الدراما والسينما في مصر. من خلال أعماله المتنوعة، سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، يواصل كريم تأكيد مكانته كفنان موهوب يمتلك القدرة على تقديم أدوار متنوعة وجذابة. ومع استمرار تعاونه مع المخرج بيتر ميمي، يمكننا أن نتوقع المزيد من الأعمال الناجحة التي ستضيف إلى رصيده الفني المتنامي.

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