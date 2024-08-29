مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي على قناة ON.. تعرف على التفاصيل

مسلسل عمر أفندي.. حقق مسلسل عمر أفندي، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته على قناة ON، ونجح في تصدر التريند بشكل يومي، وجعل الجمهور يبحثون عنه باستمرار بسبب قصته الشيقة التي جذبتهم.

وفي السطور التالية يرصد الموجز كل التفاصيل المتعلقة بمسلسل عمر أفندي، والتي يبحث عنها الجمهور باستمرار.

عمر أفندي

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي للفنان أحمد حاتم هو عمل درامي يجمع بين عناصر الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول رحلة زمنية تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي، حيث يؤدي أحمد حاتم دور الشخصية الرئيسية التي تجد نفسها تتنقل عبر الزمن ،خلال هذه الرحلة، يتفاعل مع مجموعة من الشخصيات المتنوعة، مثل شخصية الراقصة زيزي التي تؤديها آية سماحة، وشخصية صاحبة بنسيون التي تجسدها رانيا يوسف. يتناول العمل مواقف طريفة ومشاهد كوميدية تتضمن تعاونه مع اليهود قبل طردهم من مصر، واستخدامه لتطبيق "واتساب" في سياق يضفي على القصة أجواء من الفكاهة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ.

عمر أفندي

يُعرض "عمر أفندي" على قناة ON من الأحد إلى الخميس في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُعاد الحلقات في الواحدة والربع صباحاً وفي الحادية عشرة والنصف صباحاً،كما يُبث المسلسل على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة أولى في الساعة الخامسة صباحاً، وإعادة ثانية في الساعة الرابعة عصراً.

ودارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "عمر أفندي" حول اكتشاف كارلا فكرة انفصال والديها وواجهت والدتها "ماجي" التي تؤدي دورها "ميران عبد الوارث"، يبدو أن كارلا تعارض هذا الانفصال بشكل غير مباشر، مما يدفعها لإجبار والدتها على الصمت والاستمرار في زواجها مع "علي" لبعض الوقت.

في مشهد آخر، نرى "زينات" (آية سماحة) و"عمر" (أحمد حاتم) يحضران حفلًا للفنان التشكيلي الشهير، خلال الحفل، يطلب عمر من الباشا الذي يريد شراء اللوحة أن يكتب عليها لتمييزها ،بينما تخرج زينات منتظرة عمر بالخارج أمام القصر، يذهب عمر إلى مكان اللوحة ويفك اللوحة المقلدة التي وقع عليها الباشا. يلقي عمر اللوحة المقلدة لزينات، مما ينجح في خداع الباشا الذي يعتقد أنه حصل على لوحة "زهرة الخشخاش" الأصلية، في حين أنه حصل على نسخة مقلدة. بعد ذلك، يرفض شلهوب منح عمر المبلغ المتفق عليه ويعطيه نصف المبلغ فقط.

في مشهد آخر، نرى "علي" يقرأ أخبارًا من عام 1943، ثم يتفاجأ بخبر يجعله يعود إلى الماضي سريعًا. يدخل البنسيون الخاص بـ"دلال" ويأخذ الحقيبة التي يستخدمها "دياسطي" (مصطفى أبو سريع) لحفظ المنشورات، أثناء محاولته الخروج، يصادف "جاك" مع مجموعة من الجنود. تشاغل زينات جاك لتساعد علي على الهرب، فيلقي علي بالحقيبة في نهر النيل لإنقاذ دياسطي، بينما يقنع "شلهوب" الإنجليز بأن دياسطي هو من اختطف جاك.

على صعيد آخر، يحاول "دياسطي" التقدم لخطبة حبيبته بعدما تأكد من مشاعرها تجاهه، لكنه يُرفض من قبل والدها. أما "صبري" فيرفض طلب "أم هبة" للزواج منه، ويقنعها أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة أم بابنها.

تتسم الحلقة بتشابك الأحداث وتطور العلاقات بين الشخصيات، مما يضيف مزيدًا من التشويق والإثارة للمسلسل.

منذ عرض أولى حلقاته، حقق مسلسل "عمر أفندي" صدى واسعًا ونجح في تصدر التريند على محرك البحث جوجل، حيث لا يزال يجذب الانتباه ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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