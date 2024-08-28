مفاجأة.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من عمر أفندي وحقيقة وجود جزء ثان

حقق مسلسل «عمر أفندي» نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث اجتذب قاعدة جماهيرية كبيرة تترقب بشغف عرض حلقاته الجديدة يوميًا. المسلسل، الذي يضم في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد حاتم وآية سماحة، استطاع أن يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين منذ بداية عرضه.

نجاح غير متوقع والعمل ينتهي دون جزء ثانٍ

أحمد حاتم وآية سماحة

كشف مصدر لـ "الموجز" أن مسلسل «عمر أفندي» حقق نجاحًا فاق التوقعات، مما جعله يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال الفترة الأخيرة. المسلسل، الذي تم عرضه على مدار 10 حلقات فقط، يقترب من نهايته مع عرض الحلقة الأخيرة يوم الخميس 29 أغسطس. وأشار المصدر إلى أنه رغم النجاح الكبير، لا توجد نية لدى فريق العمل لتقديم جزء ثانٍ في الوقت الحالي، وأن النهاية ستكون غير متوقعة ومثيرة للدهشة بالنسبة للجمهور.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة

أحمد حاتم

من المتوقع أن تُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «عمر أفندي» يوم الخميس القادم 29 أغسطس، في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ON، مع إعادة الحلقة في الساعة 1:15 صباحًا. أما على قناة "ON Drama"، فسوف يُعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 11:15 صباحًا.

مواعيد عرض المسلسل على مختلف المنصات والقنوات

آية سماحة ورانيا يوسف

بدأ عرض مسلسل «عمر أفندي» يوم الأحد 18 أغسطس 2024، عبر منصة "شاهد" وقنوات المتحدة المصرية. وجاءت مواعيد العرض كالتالي:

- منصة "شاهد": يعرض من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

- قناة ON: يعرض من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

- قناة ON Drama: يعرض من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

أبطال مسلسل عمر أفندي

أبطال العمل وقصة المسلسل

يتناول مسلسل «عمر أفندي» قصة مشوقة تجمع بين الكوميديا والمغامرة، حيث تدور الأحداث حول شخصية علي، الذي يكتشف سردابًا سريًا في شقة والده القديمة يمكنه من السفر عبر الزمن إلى فترة الأربعينات. يجسد الفنان أحمد حاتم دور علي، بينما تشاركه البطولة الفنانة آية سماحة. بالإضافة إلى ذلك، يضم العمل مجموعة من الفنانين المميزين مثل رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ.

المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وقد حظي بإشادة كبيرة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء، خاصة بسبب الحبكة المثيرة والأداء المتميز للفنانين.

عمر أفندي

في ظل النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «عمر أفندي»، يتوقع أن تكون الحلقة الأخيرة مليئة بالمفاجآت التي ستجعلها حديث الجمهور لفترة طويلة. ورغم عدم وجود خطط حالية لتقديم جزء ثانٍ، إلا أن نجاح العمل قد يفتح المجال أمام مزيد من المشاريع الدرامية المشابهة في المستقبل.

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