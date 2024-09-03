«حاجة 13 خالص».. كشف معني العبارة التي تصدرت التريند في "عمر أفندي"

مسلسل عمر أفندي.. ما معني" دي حاجة 13 خالص"؟.. تصدرت هذه العبارة تريند جوجل والتي وردت في مسلسل عمر أفندي بطولة الفنان أحمد حاتم وآية سماحة، وهو العمل الذي حقق العديد من المشاهدات فور عرس أولي حلقاته، ويتكون من 10 حلقات، يوضح لكم الموجز معني العبارة المنتشرة عبر صفحات السوشيال ميديا.

معني جملة دي حاجه 13 خالص



من هذه الجمل التي تعتبر أغرب ما يقال في الحلقات التي تمت عرضها حتى الآن من مسلسل «عمر أفندي»، جملة «حاجة 13 خالص»، التي تستخدمها الفنانة آية سماحة بكثرة ضمن الحلقات، دون الكشف عن معناها، وهل تقصد بها المدح أم شيئًا آخر.

مسلسل عمر أفندي

وكانت تستخدم جملة «دي حاجة 13 خالص»، باعتبارها من أبرز الجمل الشعبية التي تعبر عن الإعجاب بالشخص أو بالموقف؛ خلال فترة الأربعنيات، وتعني حاليًا «إيه الشياكة دي»، أو «دي حاجة حلوة جدًا».

قصة مسلسل عمر أفندي

يذكر أن مسلسل عمر أفندي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة وتدور قصته حول «علي التهامي» أحمد حاتم، الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.

عمر أفندي



أبطال مسلسل عمر أفندي

يشارك في مسلسل عمر أفندي عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، ومحمود حافظ. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي

يُعرض مسلسل "عمر أفندي" يومياً من الأحد إلى الخميس في الساعة 7:30 مساءً على قناة "ON".

وتُعاد الحلقة في الساعة 1:15 صباحاً على نفس القناة.

كما يُعرض المسلسل في الساعة 11:15 صباحاً على قناة "ON Drama".

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