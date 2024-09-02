محمود حافظ يكشف كواليس عمر أفندي وأسرار من حياته الشخصية

تصدر الفنان محمود حافظ التريند بعد تصريحاته عن كواليس مسلسل عمر أفندي وأسرار عن حياته الشخصية، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "عمر أفندي" الذي يعرض حاليًا على الشاشات، المسلسل يحقق نجاحًا واسعًا، و أعرب محمود حافظ عن إعجابه بالسيناريو والدور الذي يقدمه، موضحًا أنه لم يشعر بأي تخوف أو تردد في قبول هذا التحدي الجديد، ويكشف الموجز أبرز التصريحات والتي قالها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذي يبث عبر قناة صدى البلد 2.

وأكد محمود حافظ أن المخرج عبد الرحمن أبو غزالة هو الذي شجعه على المشاركة بعد مناقشة تفاصيل الشخصية معه.

شخصية "أباظة" بين الخير والشر وعلاقته بأحمد حاتم

محمود حافظ

محمود حافظ تحدث بالتفصيل عن شخصية "أباظة" التي يقدمها في المسلسل، مؤكدًا أنها تمثل خليطًا من الخير والشر، وهو ما يجذب المشاهدين، وأضاف أن العمل مع النجم أحمد حاتم كان تجربة ممتعة، حيث وصفه بالنجم المحترم الذي يكن له كل الحب والتقدير على المستوى الشخصي والفني، حافظ أبدى إعجابه الكبير بالسيناريو وبتوليفة الشخصيات التي تعكس واقع الحياة بصدق.

لماذا قلّ ظهوره في التلفزيون؟

محمود حافظ

كشف محمود حافظ عن سبب قلة ظهوره في اللقاءات التلفزيونية، مشيرًا إلى تجربة سلبية في بدايته عندما واجه نقدًا قاسيًا من مصور، مما أثر على ثقته في نفسه وجعله يتجنب اللقاءات التلفزيونية لفترة طويلة، هذا بالإضافة إلى الانتقادات التي توجه له بسبب صوته العالي في بعض أدواره، وهو أمر يتفهمه ولكنه لا يراه عائقًا أمام نجاحه الفني.

تضحيات العمل.. قصة يوم الزفاف وفيلم "الممر"

محمود حافظ

في واحدة من القصص الطريفة التي رواها، تحدث محمود حافظ عن يوم زفافه الذي صادف تصويره لفيلم "الممر"، وأوضح أنه أخبر زوجته بأنه سيتركها في يوم الزفاف بسبب ارتباطه بالتصوير، ولكنها تقبلت الموقف بروح مرحة ودعمته قائلة: "أتكل على الله وشوف شغلك"، بعد ذلك، قررت زوجته مرافقته إلى موقع التصوير لتكون بجانبه في هذا اليوم المميز، مما يعكس تفهمها وتقديرها لطبيعة عمله.

علاقة متينة مع خالد يوسف وأحمد العوضي

تحدث محمود حافظ أيضًا عن تجربته في العمل مع المخرج خالد يوسف، مشيرًا إلى أنه يعتبره من أهم المخرجين الذين يستطيعون استخراج أفضل ما في الممثل، عمل حافظ مع يوسف في فيلم "الإسكندراني"، وأكد أنه كان دائمًا يتبع توجيهاته لأنه يثق في رؤيته الفنية.

وعن علاقته بالفنان أحمد العوضي، الذي شاركه في فيلم "البلدوزر"، نفى حافظ وجود أي خلافات بينهما، مشددًا على أن العوضي يعتبره أخًا وصديقًا، وأنهما عملا معًا من قبل دون أي مشكلات تذكر.

حقيقة تصريحات "نمبر وان" ومحمد رمضان

محمود حافظ

وفي سياق آخر، أوضح محمود حافظ حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل التي أشار فيها إلى أن محمد رمضان هو "نمبر وان". حافظ أكد أن تصريحاته جاءت في إطار حوار صحفي، وكان وقتها يعرض مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مما دفعه لمنح رمضان هذا اللقب.

السوشيال ميديا.. سلاح ذو حدين

اختتم محمود حافظ حديثه بالتطرق إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفنانين، مشيرًا إلى أنها سلاح ذو حدين. وضرب مثالًا بما حدث مع الفنان محمد فؤاد، حيث تعرض لهجوم كبير في بداية إحدى المشكلات، ولكن مع مرور الوقت وتوضيح الحقائق، تعاطف معه الكثيرون. وأكد حافظ أن السوشيال ميديا قد تكون وسيلة فعالة لنقل الحقيقة ولكنها في الوقت نفسه قد تكون مصدرًا للإشاعات والمشاكل.

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