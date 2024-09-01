محمود حافظ: زوجتي دعمتني بسبب "الممر" وعلاقتي بأحمد العوضي زي الأخ

في لقاء خاص جمع الفنان محمود حافظ مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، كشف النجم المصري عن كواليس أعماله الفنية الأخيرة، مسلطًا الضوء على تجربته في مسلسل "عمر أفندي" وفيلم "الممر"، إلى جانب تصريحاته حول زملائه في الوسط الفني.

حافظ، الذي تميز بأدواره المركبة والقوية، تحدث بصراحة عن التحديات التي واجهته، وأسرار نجاحه في تقديم هذه الشخصيات التي لاقت استحسان الجمهور، لذلك يستعرض " الموجز " أبرز تصريحاته في السياق التالي

محمود حافظ

تجربة "عمر أفندي" والتعاون مع أحمد حاتم

في بداية حديثه، أوضح محمود حافظ أنه لم يشعر بالخوف أو التردد عند قبول دوره في مسلسل "عمر أفندي"، مؤكدًا أن السيناريو كان محبوكًا وجذابًا، مما دفعه للموافقة دون تردد.

وأشار إلى أن المخرج عبد الرحمن أبو غزالة هو من اتصل به وعرض عليه الدور، وأضاف حافظ أن شخصية "أباظة" التي أداها في المسلسل كانت معقدة وتجمع بين الخير والشر، وهذا ما جعله يتحمس لأدائها.

كما أشاد بزميله الفنان أحمد حاتم، واصفًا إياه بالنجم المحترم والمحبوب على الصعيدين الشخصي والفني.

فيلم "الممر" والالتزام الفني رغم الظروف الشخصية

وعن فيلم "الممر"، كشف محمود حافظ عن موقفه الشخصي أثناء تصويره، حيث اضطر لترك زوجته يوم زفافهما للتوجه إلى تصوير مشاهد الفيلم. ورغم صعوبة الموقف، أبدت زوجته تفهمها ودعمها الكامل، حيث قالت له: "اتكل على الله وشوف شغلك"، مما ساعده على تقديم أداء مميز في هذا العمل الوطني.

وأوضح حافظ أن زوجته لم تكتفِ بذلك، بل رافقته خلال وقت التصوير، مما عزز من دعمه النفسي والمهني.

محمد رمضان نمبر وان ودور خالد يوسف في توجيه الممثلين

وفي سياق آخر، تحدث حافظ عن تصريحاته السابقة بشأن الفنان محمد رمضان، موضحًا أنه عندما وصفه بـ"نمبر وان" كان يعبر عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة".

كما أكد حافظ على تقديره الكبير للمخرج خالد يوسف، الذي يعتبره من أهم المخرجين القادرين على إخراج أفضل ما في الممثلين.

وأشار إلى تجربته معه في فيلم "الإسكندراني"، موضحًا أنه كان دائمًا ملتزمًا بتوجيهات يوسف، مما ساعده على تقديم أداء متميز.

علاقتي بأحمد العوضي: أخوة وعشرة عمر

وحول علاقته بالفنان أحمد العوضي، نفى محمود حافظ وجود أي خلافات بينهما، مشيرًا إلى أن العوضي يُعتبر أخًا وصديقًا قديمًا، وأن علاقتهما تتعدى حدود العمل.

وعلق حافظ قائلاً: "أحمد العوضي أخ ليا وأنا بحبه وبحترمه، وإحنا اشتغلنا قبل كده مع بعض ومفيش أي خلافات حصلت بينا"، مؤكدًا أن الشائعات التي تُثار حول وجود خلافات بينهما خلال تصوير فيلم "البلدوزر" لا أساس لها من الصحة.

دور وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في حياة الفنانين

في سياق حديثه، أشار محمود حافظ إلى دور السوشيال ميديا وتأثيرها على حياة الفنانين، مؤكدًا أنها "سلاح ذو حدين" قد تكون مصدرًا لدعم الفنانين والتفاعل مع جمهورهم، وفي نفس الوقت قد تحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وأعطى مثالاً بما حدث مؤخرًا مع الفنان محمد فؤاد، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تباينًا في الآراء حوله، إلا أن الحقيقة ظهرت لاحقًا.

برنامج "تفاصيل"

يُذكر أن برنامج "تفاصيل" يُبث أيام الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة "صدى البلد 2"، وتقدمه الإعلامية نهال طايلْ، البرنامج يركز على استضافة نجوم الفن للحديث عن أعمالهم وتفاصيل حياتهم الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا اجتماعية تهم الجمهور.

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