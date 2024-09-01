خروج الفنان صالح العويل من المستشفى بعد تحسن الحالة الصحية

في خبر أسعد محبيه وأصدقائه، غادر الفنان القدير صالح العويل المستشفى بعد أن شهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا.

تعرض الفنان صالح العويل لأزمة صحية خطيرة نتيجة إصابته بنزيف في المخ، قضى فترة طويلة في المستشفى بين الرعاية الطبية المكثفة والمتابعة المستمرة من الأطباء، وقد أثار هذا التحسن ارتياحًا كبيرًا لدى عائلته وأصدقائه الذين عاشوا فترة من القلق والترقب بشأن حالته، لذلك يرصد " الموجز" الحالة الصحية للفنان كاملة.

صالح العويل

ياسر جلال يقدم الدعم النفسي

في لفتة إنسانية تعكس عمق العلاقات بين زملاء المهنة، قام الفنان ياسر جلال بزيارة خاصة إلى الفنان صالح العويل في المستشفى.

الزيارة التي جاءت في الوقت الذي كان فيه العويل يقيم في إحدى مستشفيات منطقة مصر الجديدة، كانت بمثابة دعم نفسي كبير للفنان، خاصة وأنه تم نقله إلى المستشفى بتدخل من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي.

وتعد هذه الزيارة دليلاً على التقدير والاهتمام الذي يحظى به العويل من زملائه في الوسط الفني، حيث حرص جلال على التواجد بجانب صديقه في هذه اللحظات الصعبة، مما ساهم في رفع معنوياته بشكل كبير.

زيارة الفنان ياسر جلال

النقابة تقدم الدعم المستمر

الفنان منير مكرم، المعروف بمتابعته المستمرة لحالات الفنانين الصحية، كشف عن تفاصيل جديدة بشأن حالة صالح العويل. وفقًا لمكرم، تم نقل العويل في بداية الأزمة إلى مستشفى معهد ناصر، حيث خضع لفحوصات طبية دقيقة، ثم تم نقله إلى مستشفى آخر في منطقة مصر الجديدة بفضل جهود نقابة المهن التمثيلية.

وأوضح مكرم أن حالة العويل أصبحت الآن مستقرة، إلا أن النقابة تتابع حالته عن كثب، خاصة وأن العويل ليس عضوًا رسميًا في النقابة، مما يظهر التفاني في تقديم الدعم حتى للفنانين الذين لم ينضموا رسميًا للنقابة.

جهود نقابة الممثلين.. توفير العناية اللازمة

في ظل الوضع الصحي الحرج الذي مر به الفنان، تقدمت نقابة الممثلين بطلب رسمي لنقل صالح العويل إلى مستشفى آخر في منطقة مصر الجديدة، حيث تم وضعه في العناية المركزة لضمان تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

النقابة، تحت إشراف الفنان أشرف زكي، لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم المطلوب للفنان، وهذا يعكس التزامها بتوفير الحماية والرعاية لجميع الفنانين في أوقات الأزمات، بغض النظر عن كونهم أعضاءً رسميين أو لا.

الأزمة الصحية الأخيرة.. تفاصيل من عائلة الفنان

نجل الفنان صالح العويل كان قد تحدث في تصريحات صحفية عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها والده.

وأوضح أن العويل تعرض لجلطة في المخ، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج. إلا أن التحديات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كان العويل يعاني من مشاكل صحية سابقة، مثل الغضروف، التي زادت من تعقيد حالته.

وأشار النجل إلى أن والده قضى ساعات طويلة في قسم الطوارئ بالمستشفى، في انتظار توفير مكان له في العناية المركزة، مما أثار قلق الأسرة.

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان على اتصال مستمر بعائلة العويل لمتابعة الحالة والعمل على إيجاد حلول سريعة للأزمة.

هذه الجهود تعكس مدى اهتمام النقابة بالفنانين ورغبتها في الوقوف بجانبهم في أوقات المحن.

مشوار فني طويل ومتنوع

صالح العويل، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، يعد من الفنانين الذين تركوا بصمة في عالم السينما والتلفزيون المصري.

منذ انطلاقته الفنية في السبعينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية التي تتنوع بين الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية. واشتهر العويل بتقديم أدوار ثانوية تميزت بالطابع القوي، حيث كان يجسد غالبًا شخصيات مثل المسجون أو رجل العصابة، بالإضافة إلى أدوار الشرطي والعسكري في السجن.

من أبرز الأفلام التي شارك فيها "حنفي الأبهة" و"شمس الزناتي"، حيث قدم أداءً لافتًا جذب انتباه الجمهور والنقاد.

إلى جانب الأفلام، شارك صالح العويل في عدد من المسلسلات الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها "يوميات ونيس" و"ترويض الشرسة" و"نصف ربيع الآخر". هذه الأعمال أكسبته شهرة واسعة وجعلته واحدًا من الأسماء المميزة في عالم الفن.

وكان آخر ظهور للفنان صالح العويل على الشاشة في مسلسلات "جبل الحلال"، "أوراق التوت"، و"أنا وبابا وماما" في عام 2015، حيث اختتم مشواره الفني بأدوار تركت أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين.

تطور الحالة الصحية للفنان صالح العويل

في ظل التحسن الذي طرأ على حالة الفنان صالح العويل، يأمل محبوه وزملاؤه في الوسط الفني أن يستعيد صحته بالكامل ويعود إلى أسرته وحياته الطبيعية قريبًا.

اقرأ أيضا

تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل.. تعرف على التفاصيل



صالح العويل يصاب بجلطة وينتظر في الطوارئ لساعات ونجله يناشد بالتدخل السريع

