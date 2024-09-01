حكايات فنية.. حقيقة خلافات محمد فؤاد ومحمد هنيدي بعد إسماعيلية رايح جاي

عندما اجتمعت موهبة محمد فؤاد الصوتية المميزة مع إبداع محمد هنيدي الكوميدي في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، كان الجمهور على موعد مع عمل فني استثنائي، ولكن، هل كان هذا النجاح المشترك بداية لنهاية علاقة صداقة؟ أم أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة؟ هذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

حقيقة خلاف محمد فؤاد ومحمد هنيدي عيد نجاح فيلم إسماعيلية رايح جاي

عرض عام 1997 فيلم إسماعيلية رايح جاي وحقق نجاحًا كبيرًا، جعل الفيلم يتفوق على فيلم المصير من حيث حجم الإيرادات والاقبال الجماهيري ولا نبالغ إن قلنا إن إسماعيلية رايح جاي غير خريطة السينما المصرية وبسببه زادت شهرة الفنان محمد هنيدي وقدم بعد نجاح الفيلم بطولات سينمائية كاملة وظهر جيل كامل من الشباب مازال يتصدر الصفوف في السينما حاليًا.

حقيقة ما حدث بين محمد فؤاد ومحمد هنيدي بعد إسماعيلية رايح جاي



عقب نجاح الفيلم انتشرت أقاويل على لسان محمد فؤاد في الصحافة وقتها عن سبب نجاح فيلم إسماعيلية رايح جاي، وهل هو السبب الأول في نجاحه أم محمد هنيدي؟ وهل محمد هنيدي سرق نجاح فيلم إسماعيلية رايح جاي؟ وهو الأمر الذي أجاب محمد هنيدي في برنامج على ورق مع الإعلامي محمود سعد عام 2001.

محمد هنيدي ومحمد فؤاد في اسماعيلي رايح جاي

تصريحات محمد هنيدي مع محمود سعد

تحدث محمد هنيدي مع الإعلامي محمود سعد في برنامج على ورق عام 2001 عن العلاقة بينه وبين محمد فؤاد بعد نجاح إسماعيلية رايح جاي قائلًا:«حصل حاجات كتيرة جدًا وعندي الحاجات دي وكل ما بقراها بقول ليه يا محمد؟ إيه اللي حصل، إحنا نجحنا سوا».

وتابع: «محصلش خلاف ولكن فيه داخل نفس محمد فؤاد شئ ما، أنا عارف ده، وكنت بقراه في الجرائد، فيقولوا لي:«محمد فؤاد قال عليك حاجة، هترد؟» أقول لهم:«مش عايز أرد.

محمد فؤاد: أنا كرهت نجاح إسماعيلية رايح جاي

كشف محمد فؤاد عن حقيقة الخلافات بينه وبين محمد هنيدي بعد نجاح إسماعيلية رايح جاي حيث تحدث مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة قائلًا:«أنا مبغيرش من حد، ومتخلقش اللي أغير منه».

وتابع: أغير وأنفسن من محمد هنيدي ازاي وأنا جايبه معايا في فيلم.

وأوضح:أنا كرهت إسماعيلية رايح جاي بسبب اللي اتقال إني بغير من محمد هنيدي وكان الحوار وقتها إني أقصد إني كرهت إسماعيلية رايح جاي لأنه خلق حالة من الكره في الساحة الفنية كلها.

واستطرد: «وجدت حروب بعد نجاح إسماعيلية رايح جاي، مين ينتجوا له ومين يقعد في البيت وفيه ناس مكنوش عايزينا ننجح تاني».



وأستكمل محمد فؤاد: أنا اللي كاتب الفيلم مع السيناريست أحمد البيه وفيه إفيهات كتبتها لمحمد هنيدي وإفيهات قالها كتبتها في السيناريو، في الآخر يطلع يسوق إني بغير منه هو أنا محتاج السينما عشان أغير منك أساسًا.

وأوضح: «عيب يا هنيدي تسوق لفكرة إني بغير منك، اتق الله يا أخي».

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