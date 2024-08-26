بعد كفالة 10 ألاف جنيه.. أزمات وخلافات في حياة محمد فؤاد

احتل اسم المطرب الكبير محمد فؤاد مؤشر البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد واقعة خلاف نشبت بينه وبين طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، من هنا يستعرض " الموجز" أبرز الأزمات والخلافات في حياة الفنان محمد فؤاد.

محمد فؤاد

خلاف مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي

الخلاف بدأ عندما ذهب الفنان محمد فؤاد للمستشفى برفقة شقيقه الذي كان بحاجة سريعة لرعاية طبية عاجلة، وذلك بسبب مشكلة التنفس وفي القلب، وأثناء الزيارة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين الطبيب المسؤول، وسرعان ما تحولت لمواجهة حادة تضمنت سبابًا وقذفًا من جانب محمد فؤاد، الفيديوهات التي رصدت الحادثة انتشرت بسرعة على الإنترنت.

وعلى الفورأعلنت النيابة المختصة فتح التحقيقات مع المطرب محمد فؤاد، في واقعة الاعتداء على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

كما أعلنت نيابة غرب القاهرة الكلية عن إخلاء سبيل المطرب محمد فؤاد بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

إصابة محمد فؤاد بالعصب السابع

أصيب النجم محمد فؤاد بمرض العصب السابع، منذ شهر أبريل الماضي وذلك بعد حفل زفاف نجله الأكبر عبد الرحمن، وكانت علامات المرض واضح عليه بشكل ملحوظ، وذلك خلال احتفاله بخطوبة ابنته، وهو حالياً يواصل مراحل تعافيه الأخيرة من المرض، وقد أجرى محمد فؤاد فحوصات طبية وبدأ العلاج الطبيعي بشكل مكثف.

محمد فؤاد

خلاف بين محمد فؤاد وهنيدي

ظهرالنجم محمد فؤاد ضيف في إحدى حلقات برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، وتحدث عن خلاف حدث بينه وبين الفنان محمد هنيدي وقائلا:" هنيدي زعل مني بسبب كتابه اسمه على تتر فيلم رايح جاي، لأن وماكنتش ينفع اكتب اسمه وفي بطلة زي حنان ترك".

وأضاف فؤاد:" هنيدي مش صاحبي، وكان يشرفني يكون ساحبي طبعًا، لكن شلت هنيدي غيري، وعمرنا ما اتكلمنا مع بعض لا قبل فيلم اسماعيلية رايح جاي ولا بعده.

وتابع فؤاد قائلا:" أكيد الجمهورربط بين صدقتنا في "إسماعيلية رايح جاي.

ونفى فؤاد شائعات رفضه إحياء حفل زفاف محمد هنيدي، قائلا:" لم يعزمني على الفرح ولا أنا عرضت إني أروح له".

ويذكر أن تم عرض فيلم "إسماعيلية رايح جاي" في أغسطس 1997، وهو من بطولة محمد فؤاد وحنان ترك ومحمد هنيدي وخالد النبوي وحمدي غيث وكريمة مختار وعزت أبو عوف، تأليف أحمد البيه، إخراج كريم ضياء الدين.

فيلم "إسماعيلية رايح جاي كانت تدور أحداثه حول الشاب "إبراهيم" وصديقه "منعم"، الذي يسد الفقر كل الطرق أمامهما وأمام أسرتيهما بعد هزيمة 1967، ويحلم إبراهيم أن يصبح مغنيا، فيقدم نفسه لـ الفنان عزت أبو عوف مؤسس فرقة الـ "فور إم"، ليصبح إبراهيم مطربًا مشهوراً.

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