بخلاف الحالة النفسية.. أسباب تشنجات العصب السابع

العصب السابع المعروف أيضاً بالعصب الوجهي، هو أحد الأعصاب القحفية الاثني عشر ويعد مسؤولاً عن التحكم في عضلات الوجه، بما في ذلك تعبيرات الوجه مثل الابتسامة والعبوس. كما يلعب العصب السابع دوراً في وظيفة الإحساس في جزء من اللسان والتذوق، وكذلك في وظيفة إفراز اللعاب والدموع.

أسباب تشنجات العصب السابع

تشنجات العصب السابع والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في تعبيرات الوجه وحركة العضلات، يمكن أن تكون ناتجة عن عدة أسباب. إليك تفاصيل الأسباب المحتملة:

العصب السابع

1. شلل بيل (Bell’s Palsy):

- تعريف: هو حالة طبية تسبب ضعفاً أو شللاً مفاجئاً في جانب واحد من الوجه. يعتبر السبب الدقيق غير معروف، لكنه يُعتقد أنه نتيجة لالتهاب في العصب السابع.

- أعراض: فقدان الحركة أو ضعف عضلات الوجه على جانب واحد، صعوبة في إغلاق العين، تغير في تذوق الطعام، وجفاف العين أو الفم.

اقرأ أيضاً: اعتمد عليها.. تمارين منزلية للقضاء على تشنجات العصب السابع

2. إصابات العصب:

- تعريف: قد تحدث إصابات للعصب السابع نتيجة لرضوض أو إصابات في الرأس أو الوجه.

- أعراض: ظهور أعراض تشبه شلل بيل، بالإضافة إلى الألم في منطقة الإصابة أو ضعف عضلات الوجه.

3. التهابات فيروسية:

- تعريف: بعض الفيروسات، مثل فيروس الهربس البسيط، يمكن أن تصيب العصب السابع وتسبب التهاباً.

- أعراض: ظهور طفح جلدي على الوجه، ضعف عضلات الوجه، وأعراض تشبه الأعراض التي تسببها التهابات فيروسية أخرى.

4. أورام أو ضغوط حول العصب:

- تعريف: وجود أورام أو ضغوط على العصب السابع يمكن أن يسبب تشنجات أو ضعفاً في عضلات الوجه.

- أعراض: قد تشمل ظهور أعراض غير طبيعية في الوجه، ضعف أو شلل في عضلات الوجه، وأحياناً أعراض إضافية حسب مكان الورم

لا يفوتك محمد فؤاد يكشف تفاصيل إصابته بالعصب السابع ورأيه في الأغاني الجديدة



5. أمراض المناعة الذاتية:

- تعريف: بعض الأمراض المناعية، مثل التصلب المتعدد، يمكن أن تؤثر على العصب السابع.

- أعراض: يمكن أن تشمل ضعف عضلات الوجه، اضطرابات في التنسيق الحركي، وأعراض أخرى حسب نوع المرض.

6. عدوى الأذن الوسطى:

- تعريف: التهابات الأذن الوسطى يمكن أن تؤثر على العصب السابع إذا انتشرت العدوى إلى منطقة العصب.

- أعراض: ألم في الأذن، ضعف في عضلات الوجه، فقدان التوازن، وأعراض أخرى متعلقة بالأذن.

7. ضغط الدم المرتفع والأوعية الدموية:

- تعريف: الضغط العالي على الأوعية الدموية القريبة من العصب السابع يمكن أن يؤثر على وظيفته.

- أعراض: قد تظهر أعراض ضعف في الوجه أو تشنجات غير مريحة.

تشخيص وعلاج تشنجات العصب السابع

تشخيص العصب السابع



- التاريخ الطبي والفحص البدني: قد يطلب الطبيب إجراء اختبارات لفحص قوة العضلات وحركة الوجه.

- اختبارات التصوير: مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) لتحديد أي مشاكل هيكلية.

- اختبارات كهربائية: مثل تخطيط كهربائية العضل (EMG) لقياس النشاط الكهربائي في العضلات.

علاج العصب السابع



- العلاج الدوائي: قد تشمل أدوية مضادة للالتهابات مثل الكورتيكوستيرويدات.

- العلاج الطبيعي: يساعد في تحسين قوة العضلات واستعادة الحركة.

- العلاج الجراحي: في حالات نادرة، قد يتطلب الأمر جراحة لتخفيف الضغط على العصب أو علاج الأسباب الأساسية.

إذا كنت تعاني من أعراض تتعلق بالعصب السابع، يُفضل استشارة طبيب مختص لتقديم التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.