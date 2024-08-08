اعتمد عليها.. تمارين منزلية للقضاء على تشنجات العصب السابع

تشنجات العصب السابع أو ما يُعرف بشلل العصب الوجهي، تحدث عندما يتعرض العصب الوجهي (العصب السابع) للضغط أو التلف، مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في عضلات الوجه على جانب واحد. يمكن أن تسبب هذه التشنجات صعوبة في التحكم في تعبيرات الوجه مثل الابتسامة أو إغلاق العينين بشكل طبيعي.

أسباب تشنجات العصب السابع

- التهاب العصب الوجهي: غالبًا نتيجة عدوى فيروسية مثل فيروس الهربس.

- إصابة أو صدمة: قد تؤثر على العصب الوجهي.

- أسباب غير معروفة: في بعض الحالات، قد تكون الأسباب غير واضحة.

العصب السابع

تمارين منزلية للقضاء على تشنجات العصب السابع

1. تمرين رفع الحاجبين:

- الطريقة: اجلس في وضع مريح وأغلق عينيك. استخدم أصابعك لرفع الحاجبين برفق إلى الأعلى. حافظ على هذا الوضع لبضع ثوانٍ ثم استرخي. كرر التمرين 10 مرات.

- الفائدة: يساعد في تقوية العضلات حول الحاجبين وتحسين حركة الوجه.

2. تمرين الابتسامة:

- الطريقة: ابتسم بأقصى ما يمكنك، مع محاولة رفع زاويتي الفم إلى الأعلى. حافظ على الابتسامة لبضع ثوانٍ ثم استرخي. كرر التمرين 10-15 مرة.

- الفائدة: يعزز قوة العضلات حول الفم ويساعد في تحسين القدرة على الابتسام.

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3. تمرين إغلاق العين:

- الطريقة: اغلق عينيك برفق باستخدام عضلات الجفن، مع التأكد من عدم استخدام اليدين للمساعدة. حافظ على إغلاق العينين لبضع ثوانٍ ثم افتحهما. كرر التمرين 10 مرات.

- الفائدة: يعمل على تقوية عضلات الجفن وتحسين القدرة على إغلاق العينين.

4. تمرين "المواجهة":

- الطريقة: قف أمام مرآة وابدأ بتحريك عضلات وجهك بطرق مختلفة، مثل الابتسام، التجاعيد، فتح الفم، وتحريك اللسان. حاول مراقبة تحركات وجهك وتكرارها ببطء. استمر في التمرين لمدة 5-10 دقائق يوميًا.

- الفائدة: يساعد على استعادة تناغم حركة الوجه ويشجع على التمرين الشامل للعضلات.

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5. تمرين النفخ:

- الطريقة: امتلئ خديك بالهواء كما لو كنت تنفخ. حافظ على الهواء في خديك لبضع ثوانٍ ثم افرغه ببطء. كرر التمرين 10 مرات.

- الفائدة: يساعد على تقوية عضلات الخدين وتحسين حركة العضلات المحيطة بالفم.

نصائح إضافية:

- استشارة طبيب: من المهم استشارة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي قبل بدء أي برنامج تمارين، لضمان أنه مناسب لحالتك الخاصة.

- الالتزام بالتمارين: الاستمرار في ممارسة التمارين بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الحالة.

- التدليك والراحة: يمكن أن يكون التدليك اللطيف للعضلات المحيطة بالوجه مفيدًا. تجنب الضغط الشديد وتأكد من الحصول على قدر كافٍ من الراحة.

تذكر أن التمارين والتقنيات المنزلية يمكن أن تكون جزءًا من خطة العلاج، ولكن يجب دائمًا استشارة متخصص للحصول على التوجيه والعلاج المناسب.