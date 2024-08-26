خالد النبوي بوجهان على المنصات قربيًا .. اعرف التفاصيل

أصبحت المنصات الإلكترونية عنصراً أساسيًا في هذا العصر، وقد اتجه إليها الكثيرمن المشاهدين في مصر والوطن العربي، كما زحف عدد كبير من النجوم ومن بينهم النجم خالد النبوي الذي استطاع أن يحجز له مكانًا لعرض مسلسلين دفعة واحدة قربيًا عبر إحدى المنصات الشهيرة، وفي هذا الصدد يستعرض الموجز تفاصيل مسلسلات خالد النبوي عبر المنصات.

خالد النبوي

خالد النبوي ومسلسل "حالة إنكار"

يستكمل النجم الكبير خالد النبوي باقي تصوير مشاهده، في مسلسله الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " حالة إنكار"، ومن المفترض عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية الشهيرة قربيًا.

مسلسل " حالة إنكار " من نوعية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي التشويقي، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، ويشاركه البطولة الفنان أحمد وفيق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، إسماعيل شرف، وجيهان الشماشرجي، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

ومن المفترض أن يظهر النبوي بأنه يعمل في إحدي الشركات التى تنتمي للبورصة.

خالد النبوي ومسلسل" سراب"

أعلن النجم خالد النبوي انتظاره عرض مسلسل "سراب" للمخرج أحمد خالد ، في سبتمبر المقبل عبر منصة شهيرة.

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

خالد النبوي

فريق مسلسل "سراب"

بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، جیهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وإشراف عام محمود دسوقي، ومنتج منفذ سالي والي.

أخر أعمال خالد النبوي إمبراطورية ميم في رمضان 2024

شارك مؤخرًا الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد سلامة، وهو العمل الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني التلفزيوني لعام 2024، وشاركه البطولة كل من النجمة حلا شيحة، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة.

فيلم أهل الكهف

كما شارك الفنان الكبير خالد النبوي في بطول فيلم جديد اسم أهل الكهف، وشاركه البطولة كل من النجمة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، مصطفى فهمي، أحمد عيد، صبري فواز، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، جميل برسوم، بسنت شوقي، أحمد وفيق.

قصة أهل الكهف

فيلم أهل الكهف تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، التصنيف العمري: +16 للكبار فقط، تشويقي وإثارة، خيال، تم تصويره في المملكة المغربية، و تدور أحداثه في إطار خيالي من خلال قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

اقرأ أيضا:

فيلم أهل الكهف يحقق رقمًا ضئيلًا.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

خالد النبوي يشكر جمهوره ويكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد السراب