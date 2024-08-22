نشرة فن الموجز : حقيقة رجوع ريم طارق لـ شاكوش.. رضوي الشربيني تتصدر التريند.. وحكايات في حياة محمد فؤاد.. ومسلسلات رمضان 2025

تستعرض الموجز نشرتها الفنية هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة والفعاليات الفنية التي تشهدها الساحة، نقدم لكم التفاصيل حول أحدث التطورات والتكريمات والأعمال الفنية الجديدة.

مسلسلات رمضان 2025.. أعمال حجزت مكانها في موسم دراما رمضان

يعرض لكم الموجز قائمة مسلسلات رمضان 2025 .. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد شوقنا لمتابعة أحدث الأعمال الدرامية التي تستعد الشاشات لعرضها بالرغم من أننا ما زلنا في مراحل مبكرة من الإعداد، إلا أنه قد ظهرت بعض التفاصيل حول المسلسلات التي ننتظرها بفارغ الصبر في رمضان 2025.



بعد تصدره التريند.. حكايات في حياة المطرب محمد فؤاد



استطاع المطرب محمد فؤاد، منذ بداية مشواره الفني في أواخر الثمانينيات، أن يثبت نفسه كواحد من أبرز الفنانين في الساحة الغنائية العربية، بصوته العذب وأغانيه الرومانسية التي لامست قلوب الملايين، حقق فؤاد شهرة واسعة بعد طرح أول ألبوماته مثل "في السكة" و"الحب الحقيقي"، هذه الأعمال كانت بمثابة انطلاقة قوية جعلت منه نجمًا لامعًا في سماء الفن، وتصدر التريند بعد أزمته الأخيرة مع أحد الأطباء ويستعرض الموجز ابرز الخطوات المهمة في حياته .

تصدر اسم الإعلامية رضوى الشربيني، تريند محرك البحث جوجل، بعد تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفيد بأنها تزوجت أكثر من 13 مرة، رغم انتقادها المتكرر للرجال، وهذه الشائعات تلاحقها بشكل مستمر، لكنها دائمًا تنفيها وتوضح الحقيقة، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

في ظل الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول عودة ريم طارق لطليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حرصت ريم على وضع حد لهذه التكهنات بشكل حاسم، عبر خاصية "استوري" على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل .

فاروق فلوكس: ضد إعادة تكرار "عائلة الحاج متولي" في عمل آخر



قال الفنان فاروق فلوكس، أنه ضد فكرة إعادة تقديم مسلسل عائلة الحج متولي في مسلسل أخر، لأن التكرار خاطيء لكن لو في حالة وجود العمل به أحداث مختلفة وفكر جديد فلا مانع من ذلك.

رسمياً .. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد روتانا

تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي للمستشار معالي النائب العام ضد الممثل القانوني لشركة روتانا قيد برقم ٥٢٤٨٤ لسنة 2024 عرائض المكتب الفني ، وذلك عن واقعة قيام شركة روتانا بحذف المصنفات الفنية المملوكة للفنانة المنشورة علي قناة اليوتيوب الخاصة بها وتلك الأغاني هي :اللي يقابل حبيبي، ها نحتفل، بتمني أنساك، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

شيرين

اقرأ أيضاً

نجوى فؤاد تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل وعن الفنانة التي تصلح تجسيد سيرتها

مهرجان القلعة يستقبل علي الحجار في ليلة من الفن الأصيل.. اليوم