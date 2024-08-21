رضوى الشربيني تتصدر محركات البحث بعد شائعات جديدة حول زواجها

تصدر اسم الإعلامية رضوى الشربيني، تريند محرك البحث جوجل، بعد تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفيد بأنها تزوجت أكثر من 13 مرة، رغم انتقادها المتكرر للرجال، وهذه الشائعات تلاحقها بشكل مستمر، لكنها دائمًا تنفيها وتوضح الحقيقة، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

رضوى الشربيني

هتجوزوني كام مرة تاني.. رضوى الشربيني تعلق على شائعة زواجها 13 مرة

رغم تداول الشائعات حول كرهها للرجال، تؤكد رضوى الشربيني أنها تزوجت مرة واحدة فقط وانتهت تلك العلاقة، وقد عبرت عن استيائها من هذه الشائعات قائلة بسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "هتجوزوني كم مرة تاني؟"، وكانت قد خرجت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لتؤكد أنها غير مرتبطة وأنها ستعلن عن أي ارتباط جديد بصراحة.

وفي تصريحات سابقة، أوضحت رضوى الشربيني أنها ليست مرتبطة حاليًا، وأكدت أنها ستكشف عن أي علاقة جديدة بشفافية، هي ترى أن الزواج ليس عيبًا، بل تشجع على اختيار الشريك المناسب وتحدث عن هذا الموضوع في برنامجها بانتظام، قائلة:"بقول للناس اللي بتحبني وما بتحبنيش أنا شخص مش مرتبط، ولما هرتبط كل الناس هتعرف، علشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الدرا ومش الست اللي بتعمل حاجة في الخفا، أنا بجحة كفاية أوي إن أي حاجة أعملها اطلع أقول إني بعملها، لأن الجواز مش عيب وبقول كده في برنامجي على طول اتجوزوا بس اختاروا صح".

رضوى الشربيني

زواج رضوى الشربيني

وفي سياق آخر، كانت قد انتشرت شائعة حول زواج الإعلامية رضوى الشربيني، مؤخرًا بعد ظهورها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تتلقى التهاني من صديقاتها وهي ترتدي جمبسوت أبيض مزين بحبات اللؤلؤ، الفيديو تم تصويره خلال كواليس تسجيل حلقة جديدة من برنامج "هي وبس" على قناة CBC سفرة، وكانت ضيفة الحلقة الفنانة ماغي بو غصن.

هذا الفيديو أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة زواج رضوى، لكنها لم تعلق على الموضوع مما زاد من الغموض، ومع ذلك نفت صديقة مقربة من رضوى الشائعة، موضحة أن ما حدث في الفيديو كان مجرد مزحة بينها وبين صديقاتها داخل الاستوديو.

وأكدت الصديقة أن ارتداء رضوى للون الأبيض كان السبب في انتشار الشائعة، ولكن خبر الزواج غير صحيح. وأضافت أن رضوى كانت ترتدي الأبيض فقط بسبب تصوير الحلقة مع ماغي بو غصن.

رضوى الشربيني

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني قد انفصلت عن زوجها سابقًا، وهي أم لطفلتين، وصرحت بأنها تركز حاليًا على تربية ابنتيها ولا تخطط للدخول في علاقة جديدة.

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