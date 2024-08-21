فاروق فلوكس: ضد إعادة تكرار "عائلة الحاج متولي" في عمل آخر

قال الفنان فاروق فلوكس، أنه ضد فكرة إعادة تقديم مسلسل عائلة الحج متولي في مسلسل أخر، لأن التكرار خاطيء لكن لو في حالة وجود العمل به أحداث مختلفة وفكر جديد فلا مانع من ذلك.



وتابع الفنان فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: أنه لا يمتلك حساب عبر تطبيق التيك توك، لأنه يعاني من ضعف نظر في عينية، ولا يريد أن ينهك حياته في ذلك التطبيق.

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس عن خلافه مع مها أحمد: عفا الله عما سلف ولن أمانع العمل معها ولكن بشرط



وتحدث "فلوكس"، عن أزمته مع الفنانة مها أحمد، معلقاً بقول "عفا الله عما سلف"، ولن يمانع في المشاركة معها في أي عمل، ولكن بشرط السيناريو وأهمية الدور والشخصية التي يلعبها.

فاروق فلوكس: خلافي انتهى مع عبدالرحمن أبو زهرة ولم أفقد الشغف في الحياة



وأشار الفنان فاروق فلوكس، إلى أنه لم يفقد الشغب في الحياة ومتعلق بالأمل لأنه هو النور الوحيد له، مؤكداً أن خلافه مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أنتهى ووقتها غضب منه لكن زال الخلاف بينهما بسبب صداقتهم القوية.



واختتم الفنان فاروق فلوكس حديثه، أن هناك فنان سرق ترجمة روايته، وحولها لمسرحية ولكن رد الله حقه، ولم تحقق المسرحية نجاح والمسرح قام به حريق كبير للغاية ألتهم كل ما فيه، ووقتها دعا الله أن يرد له حق بسبب تعرضه للظلم.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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