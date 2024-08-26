حجاب إيمان العاصي.. تخلت عنه في 2015 وعادت له"برغم القانون"

في خطوة جديدة ومثيرة في مسيرتها الفنية، تألقت الفنانة إيمان العاصي في أولى بطولاتها المطلقة عبر مسلسل "برغم القانون"، الذي تقوم بتصويره حالياً، يعتبر هذا المسلسل نقلة نوعية في مسيرتها، حيث تقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة تماماً عن الأدوار التي اعتادت تقديمها، حيث ظهرت من كواليس العمل وهي ترتدي الحجاب والذي كان لها قصة معه في السابق يرويها الموجز لكم من خلال هذا السطور.

إيمان العاصي وحجابها.. رحلة التغيير والتطور

ايمان العاصي

تُعرف إيمان العاصي بكونها واحدة من الفنانات اللاتي مررن بتجارب حياتية مميزة، منها ارتداؤها الحجاب ثم خلعها له في أواخر عام 2015. في حديثها عن قرارها، كشفت العاصي أنها ارتدت الحجاب قبل زواجها بفترة، ولكنها قررت خلعه بسبب التحديات التي واجهتها في حياتها الفنية. خلال ظهورها في برنامج "الليلة دي" مع الإعلامية أروى، صرحت إيمان بأنها لم تكن قادرة على مواجهة الإغراءات التي قد تواجهها في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها لم تكن مؤهلة تماماً لاتخاذ قرار مثل هذا بمفردها، وأنها كانت بحاجة إلى شخص مسؤول يدعمها في تلك الفترة.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ايمان العاصي

مسلسل "برغم القانون" هو دراما اجتماعية معاصرة تتناول قضايا هامة ومؤثرة في المجتمع. يتألف المسلسل من 30 حلقة ومن المقرر عرضه عبر قناة ON. يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين المتميزين، منهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، بالإضافة إلى آخرين. المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر التي يديرها ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ايمان العاصي

غياب العاصي عن دراما رمضان 2024

على الرغم من تألقها في "برغم القانون"، فقد غابت إيمان العاصي عن دراما رمضان 2024. آخر ظهور لها كان في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحاً ملحوظاً. شارك في المسلسل محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، وجورى بكر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في الكتابة مهاب طارق، ومن إنتاج شركة ميديا هب "سعدي – جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة إيمان العاصي الفنية

ايمان العاصي

ولدت إيمان العاصي في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها الفنية بمشاركة في ما يقارب 40 عملاً بين السينما والتلفزيون. من أبرز أعمالها التليفزيونية "حق مشروع"، "حضرة المتهم أبي"، "9 جامعة الدول"، "شارع عبد العزيز"، "الركين"، "حب لا يموت"، "السبع بنات"، "مولانا"، "بخط الإيد"، و"الدايرة". كما قدمت في السينما أفلاماً مثل "مقلب حرامية"، "مسجون ترانزيت"، "نوم التلات"، "حماتي بتحبني"، "هروب اضطراري"، و"حرب كرموز".

ايمان العاصي

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