إيمان العاصي تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها المثيرة للجدل

تصدر اسم الفنانة إيمان العاصي، تريند جوجل، وذلك بعد التصريحات التي كشفت عنها خلال برنامج "عرب وود"، والتي تحدثت خلالها عن أحدث أدوارها في مسلسل "برغم القانون"، الذي سيُعرض قريباً، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات إيمان العاصي



قالت الفنانة إيمان العاصي، أن كل دور تقوم به يعتبر بطولة خاصة لها، مشيرة إلى أن شخصية "ليلى" في المسلسل لفتت انتباهها بشكل خاص، وأنها شغوفة بها جداً، وأشادت بالسيناريو وكتابة الشخصيات التي اعتبرتها مميزة للغاية ،معلقة:"أنا بعتبر أي دور بعمله بطولة ليا، وليلى عجبتني وأنا مغرمة بيها والاسكريبت حلو أوي وكل الشخصيات".

وأوضحت إيمان العاصي أنها لم تعتمد أبداً على السوشيال ميديا لتحقيق شهرتها، بل تربت على التفاعل المباشر مع جمهورها في الشارع، حيث أكدت أن السوشيال ميديا لم تكن موجودة في بداياتها، رغم أنها تعترف بدورها في بروز نجوم شباب اليوم، مُعلقة:"اتربيت أمشي في الشارع الناس تجري عليا، ماكنش فيه حاجة اسمها سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتساعد ناس كتير مكانتش عارفة توصل ساعدتهم أنهم يمثلوا، فدي حاجة إيجابية جدا".

مسلسل برغم القانون

وفي سياق آخر، تواصل إيمان العاصي تصوير مشاهدها في مسلسل "برغم القانون"، الذي يضم مجموعة من النجوم مثل هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر.

وتظهر الفنانة إيمان العاصي، خلال الأحداث بدور محامية متزوجة من الفنان هاني عادل وتتعرض للعديد من الأزمات معه، وتجسد رحاب الجمل دور اختها وهي زوجة الفنان وليد فواز، وتلعب جوري بكر دور شخصية فتاة اسمها سوسن، وتعمل محامية.

آخر أعمال إيمان العاصي

يُذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، الدرامية كان مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحاً ملحوظًا بمشاركة النجم محمد رمضان، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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