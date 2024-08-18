إيمان العاصي: السوشيال ميديا فتحت لي أبواب النجاح.. و"برغم القانون" يعتبر البطولة المطلقة

في لقاء خاص عبر برنامج "عرب وود" على شاشة قناة روتانا، فتحت الفنانة إيمان العاصي قلبها للجمهور، وتحدثت عن تجربتها الفنية في مسلسل "برغم القانون"، بالإضافة إلى تأثير السوشيال ميديا على حياتها ومسيرتها الفنية.

كما تناولت خلال اللقاء بعض الأمور الشخصية المتعلقة بشكلها وتفاعلها مع عروض الزواج المتكررة التي تتلقاها .

يستعرض الموجز أبرز تصريحات إيمان العاصي في السطور التالية

دور مميز في "برغم القانون"

أعربت إيمان العاصي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "برغم القانون"، مؤكدة أنها تعتبر كل دور تؤديه بمثابة بطولة مستقلة لها. وكشفت عن إعجابها العميق بشخصية "ليلى" التي تجسدها في العمل، حيث قالت: "أنا بعتبر أي دور بعمله بطولة ليا، وليلى عجبتني وأنا مغرمة بيها والاسكريبت حلو أوي وكل الشخصيات".

وأشارت إلى أن النص جذبها بقوة، ما جعلها تتحمس لتقديمه على الشاشة.

السوشيال ميديا وتأثيرها



تحدثت إيمان العاصي عن تجربتها مع السوشيال ميديا، موضحة أنها نشأت في وقت كانت فيه شهرة الفنانين تُبنى من خلال التواصل المباشر مع الجمهور، قائلة: "اتربيت على أني أمشي في الشارع والناس تجري عليا وتسلم عليا ومكنش في حاجة اسمها سوشيال ميديا".

وأكدت على أن السوشيال ميديا أسهمت في فتح أبواب الفرص للكثير من المواهب الشابة، مضيفة: "السوشيال ميديا بتساعد ناس كتير مكانتش عارفة توصل ساعدتهم أنهم يمثلوا، فدي حاجة إيجابية جدا".

إيمان العاصي

عروض الزواج ومخاوفها من الارتباط

وفي جانب آخر من اللقاء، كشفت إيمان العاصي عن معاناتها من حصرها في أدوار محددة بسبب ملامحها البريئة، مشيرة إلى أن هذه الملامح كانت سيفًا ذا حدين.

وقالت: "وشي الهادي والكيوت مساعدنيش بالعكس ضرني، وشكلي الحلو حصرني في أدوار الفتاة الجميلة اللي بتعيش قصة حب وتقطع شراينها علشان اللي بتحبه".

كما تطرقت إلى موضوع عروض الزواج التي تتلقاها باستمرار، لكنها أكدت أن فكرة الزواج ما زالت تثير مخاوفها.

وأضافت: "الناس عارفة إني بخاف من الجواز، ومن كام يوم واحد قالي إنه مصمم يتجوزني وأنا ضحكت عادي، وبيجيلي عروض جواز كتير".

أبطال العمل وأحداثه

يضم مسلسل "برغم القانون" مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، ورحاب الجمل، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

يتناول المسلسل في 30 حلقة قضية اجتماعية تشويقية تتعلق بالتحديات التي تواجهها السيدات، ما يضيف طابعًا دراميًا قويًا يجذب المشاهدين.

ومن المقرر عرض المسلسل ضمن موسم الأوف سيزون.

نجاح مسلسل "جعفر العمدة"

آخر أعمال إيمان العاصي كان مشاركتها المميزة في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقد شاركها البطولة نخبة من النجوم مثل محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، وغيرهم.

خلال اللقاء، عبّرت العاصي عن فخرها بهذا العمل وما حققه من انتشار، معتبرة أن هذا النجاح إضافة مهمة في مسيرتها الفنية.

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