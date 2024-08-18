رحاب الجمل: شخصية "فاتن" في مسلسل "برغم القانون" تجسد معاناة المرأة المصرية

في لقاءها المميز ببرنامج "عرب وود" على شاشة قناة روتانا، أعربت الفنانة رحاب الجمل عن حماسها الكبير لدورها في مسلسل "برغم القانون".

وقدمت رحاب الجمل تفاصيل مثيرة حول شخصيتها، التي تدعى "فاتن" رصدها موقع " الموجز" ، موضحة أنها تجسد امرأة مصرية تتمتع بالقوة والعزيمة لكنها تواجه العديد من التحديات في حياتها اليومية.

شخصية "فاتن" ومعاناتها

أكدت رحاب الجمل أن "فاتن" هي امرأة طيبة وحنونة تحب عائلتها بعمق، بما في ذلك احترامها لأبيها واهتمامها بأختها. ورغم مظهرها الخارجي القوي، تعاني "فاتن" من مشاعر القهر والاختناق، حيث تجد نفسها عالقة في دوامة من المشاكل والصراعات التي تعكس معاناة العديد من النساء في الواقع.

تصف الجمل الشخصية بأنها شقية ومكافحة، تحاول التكيف مع الظروف الصعبة التي تواجهها، ويظهر ذلك بوضوح من خلال التحديات التي تواجهها طوال أحداث المسلسل.

رحاب الجمل

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

يضم مسلسل "برغم القانون" مجموعة من النجوم البارزين، بما في ذلك إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، إلى جانب رحاب الجمل ، تأليف المسلسل من نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، ويتناول قضية اجتماعية درامية في إطار تشويقي.

يتكون المسلسل من 30 حلقة ويعرض ضمن موسم الأوف سيزون، ويُعد أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي.

من المتوقع أن يقدم المسلسل صورة واقعية ومعبرة عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في المجتمع.

رحاب الجمل وأعمالها السابقة

لم يكن مسلسل "برغم القانون" هو العمل الوحيد الذي لفت الأنظار إلى موهبة رحاب الجمل، حيث كان مسلسل "بيت الرفاعي" آخر أعمالها التي عُرضت في الموسم الرمضاني الماضي.

في هذا المسلسل، تلعب الجمل دورًا دراميًا مركبًا يتناول القضايا الاجتماعية والمشاكل المعقدة.

يروي المسلسل قصة ياسين، الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، والذي يُتهم بقتل والده ويهرب من العدالة في محاولة للعثور على القاتل الحقيقي، ليواجه تحديات جديدة ومشاكل متزايدة.

أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

يشارك في بطولة "بيت الرفاعي" مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم أمير مرارة، أحمد رزق، ميرنا حميد، محمد لطفي، سيد رجب، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وملك قورة، بجانب رحاب الجمل.

المسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، ويجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مما يعكس تنوع الأعمال التي تشارك فيها رحاب الجمل ويظهر قدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة.

واقرأ أيضا

تفاصيل شخصية رحاب الجمل في مسلسل «برغم القانون»

رمضان 2024.. تفاصيل شخصية رحاب الجمل في ”بيت الرفاعي” مع أمير كرارة

